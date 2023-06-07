https://ria.ru/20230607/shpion-1876636925.html
Жителя Приморья задержали за шпионаж в пользу Украины
Жителя Приморья задержали за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 07.06.2023
Жителя Приморья задержали за шпионаж в пользу Украины
Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах военной разведки Украины, сообщила пресс-служба ФСБ. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:48
2023-06-07T09:48
2023-06-07T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
приморский край
украина
фсб
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах военной разведки Украины, сообщила пресс-служба ФСБ."Пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в релизе.Обвиняемый собирал данные об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры Приморского края и передавал их представителю военной разведки Украины. При этом он полностью осознавал, что это угрожает безопасности России.Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье "Госизмена", по ней может грозить пожизненное заключение.Фигурант дела находится под стражей.
https://ria.ru/20230524/zaderzhanie-1873796528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, приморский край, украина, фсб
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Приморский край, Украина, ФСБ
Жителя Приморья задержали за шпионаж в пользу Украины
ФСБ задержала жителя Приморья по обвинению в шпионаже в пользу военной разведки Украины