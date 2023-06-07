https://ria.ru/20230607/shkola-1876768922.html
Шапша проверил, как идет строительство школы на 1125 мест в Калуге
Шапша проверил, как идет строительство школы на 1125 мест в Калуге - РИА Новости, 07.06.2023
Шапша проверил, как идет строительство школы на 1125 мест в Калуге
Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход работ по строительству школы на 1125 мест в микрорайоне Байконур в Калуге и провел на... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:05
2023-06-07T17:05
2023-06-07T17:05
калужская область
общество
калуга
владислав шапша
калужская область
дмитрий денисов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876767673_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_095ca57c5c0e5430582dfe8dd304c9e7.jpg
КАЛУГА, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход работ по строительству школы на 1125 мест в микрорайоне Байконур в Калуге и провел на стройплощадке рабочее совещание, сообщает в Telegram-канале правительство региона. "Губернатор Владислав Шапша в Калуге в микрорайоне Байконур посетил строительную площадку средней школы на 1125 мест, где провел рабочее совещание, участие в котором приняли городской голова Калуги Дмитрий Денисов, представители подрядной организации", - говорится в сообщении. Губернатор подчеркнул, что школа была очень нужна микрорайону. Строительство здания учебного заведения ведется с применением механизма концессии в рамках национального проекта "Образование" и его региональной составляющей "Современная школа". По данным областного правительства, здание будет состоять из девяти блоков с переменной этажностью (три-четыре этажа) и арками. В здании разместятся учебные классы, рекреации, спортзалы, актовый зал, помещения изучения технологий, столовая, библиотека, группа продленного дня, комплекс лабораторий и студии для внеурочной деятельности (издательский центр и школьная фотостудия), административные помещения, медпункт, вспомогательные и подсобные, санитарно-бытовые и технические помещения. На территории школы построят школьный стадион. В ходе осмотра здания и прилегающих территорий Владислав Шапша обсудил актуальные вопросы строительства и график выполнения работ. "Завершение работ по плану - в декабре этого года. С подрядчиком детально проговорили график работ. Темпы надо держать и не допускать отставания. В июле планируют завершить монтаж всех монолитных конструкций. Сейчас ведутся работы по инженерным сетям", - прокомментировал губернатор итоги совещания. Он отметил, что предстоит решить вопрос с заброшенным зданием около школы, которое небезопасно для детей. "Поставил задачу привести в порядок подъездные пути к школе. Это касается и других школ, которые сейчас строим. Чтобы дети могли комфортно и безопасно добираться до школы, для проезда школьного автобуса", - подчеркнул Владислав Шапша.
https://ria.ru/20230606/volnovakha-1876549384.html
https://ria.ru/20230604/ingushetiya-1876096828.html
https://ria.ru/20230605/krasnoyarsk-1876180434.html
калуга
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876767673_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4310e828a551c089cc3b03971f4ea327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калуга, владислав шапша, калужская область, дмитрий денисов
Калужская область, Общество, Калуга, Владислав Шапша, Калужская область, Дмитрий Денисов
Шапша проверил, как идет строительство школы на 1125 мест в Калуге
Губернатор Шапша проконтролировал ход работ по строительству школы на 1125 мест в Калуге
КАЛУГА, 7 июн – РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход работ по строительству школы на 1125 мест в микрорайоне Байконур в Калуге и провел на стройплощадке рабочее совещание, сообщает в Telegram-канале
правительство региона.
«
"Губернатор Владислав Шапша в Калуге в микрорайоне Байконур посетил строительную площадку средней школы на 1125 мест, где провел рабочее совещание, участие в котором приняли городской голова Калуги Дмитрий Денисов
, представители подрядной организации", - говорится в сообщении.
Ямал в Волновахе завершает восстановление музыкальной и художественной школ
Губернатор подчеркнул, что школа была очень нужна микрорайону. Строительство здания учебного заведения ведется с применением механизма концессии в рамках национального проекта "Образование" и его региональной составляющей "Современная школа".
По данным областного правительства, здание будет состоять из девяти блоков с переменной этажностью (три-четыре этажа) и арками. В здании разместятся учебные классы, рекреации, спортзалы, актовый зал, помещения изучения технологий, столовая, библиотека, группа продленного дня, комплекс лабораторий и студии для внеурочной деятельности (издательский центр и школьная фотостудия), административные помещения, медпункт, вспомогательные и подсобные, санитарно-бытовые и технические помещения. На территории школы построят школьный стадион.
В ходе осмотра здания и прилегающих территорий Владислав Шапша обсудил актуальные вопросы строительства и график выполнения работ.
В Ингушетии в День республики открыли художественную галерею и две школы
"Завершение работ по плану - в декабре этого года. С подрядчиком детально проговорили график работ. Темпы надо держать и не допускать отставания. В июле планируют завершить монтаж всех монолитных конструкций. Сейчас ведутся работы по инженерным сетям", - прокомментировал губернатор итоги совещания.
Он отметил, что предстоит решить вопрос с заброшенным зданием около школы, которое небезопасно для детей.
"Поставил задачу привести в порядок подъездные пути к школе. Это касается и других школ, которые сейчас строим. Чтобы дети могли комфортно и безопасно добираться до школы, для проезда школьного автобуса", - подчеркнул Владислав Шапша.
В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу