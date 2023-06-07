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Шапша проверил, как идет строительство школы на 1125 мест в Калуге - РИА Новости, 07.06.2023
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Калужская область
 
17:05 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/shkola-1876768922.html
Шапша проверил, как идет строительство школы на 1125 мест в Калуге
Шапша проверил, как идет строительство школы на 1125 мест в Калуге - РИА Новости, 07.06.2023
Шапша проверил, как идет строительство школы на 1125 мест в Калуге
Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход работ по строительству школы на 1125 мест в микрорайоне Байконур в Калуге и провел на... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:05
2023-06-07T17:05
калужская область
общество
калуга
владислав шапша
калужская область
дмитрий денисов
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КАЛУГА, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход работ по строительству школы на 1125 мест в микрорайоне Байконур в Калуге и провел на стройплощадке рабочее совещание, сообщает в Telegram-канале правительство региона. "Губернатор Владислав Шапша в Калуге в микрорайоне Байконур посетил строительную площадку средней школы на 1125 мест, где провел рабочее совещание, участие в котором приняли городской голова Калуги Дмитрий Денисов, представители подрядной организации", - говорится в сообщении. Губернатор подчеркнул, что школа была очень нужна микрорайону. Строительство здания учебного заведения ведется с применением механизма концессии в рамках национального проекта "Образование" и его региональной составляющей "Современная школа". По данным областного правительства, здание будет состоять из девяти блоков с переменной этажностью (три-четыре этажа) и арками. В здании разместятся учебные классы, рекреации, спортзалы, актовый зал, помещения изучения технологий, столовая, библиотека, группа продленного дня, комплекс лабораторий и студии для внеурочной деятельности (издательский центр и школьная фотостудия), административные помещения, медпункт, вспомогательные и подсобные, санитарно-бытовые и технические помещения. На территории школы построят школьный стадион. В ходе осмотра здания и прилегающих территорий Владислав Шапша обсудил актуальные вопросы строительства и график выполнения работ. "Завершение работ по плану - в декабре этого года. С подрядчиком детально проговорили график работ. Темпы надо держать и не допускать отставания. В июле планируют завершить монтаж всех монолитных конструкций. Сейчас ведутся работы по инженерным сетям", - прокомментировал губернатор итоги совещания. Он отметил, что предстоит решить вопрос с заброшенным зданием около школы, которое небезопасно для детей. "Поставил задачу привести в порядок подъездные пути к школе. Это касается и других школ, которые сейчас строим. Чтобы дети могли комфортно и безопасно добираться до школы, для проезда школьного автобуса", - подчеркнул Владислав Шапша.
https://ria.ru/20230606/volnovakha-1876549384.html
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общество, калуга, владислав шапша, калужская область, дмитрий денисов
Калужская область, Общество, Калуга, Владислав Шапша, Калужская область, Дмитрий Денисов
Шапша проверил, как идет строительство школы на 1125 мест в Калуге

Губернатор Шапша проконтролировал ход работ по строительству школы на 1125 мест в Калуге

© Фото : Владислав Шапша/TelegramГубернатор Калужской области Владислав Шапша проверил, как идет строительство школы на 1125 мест в Калуге
Губернатор Калужской области Владислав Шапша проверил, как идет строительство школы на 1125 мест в Калуге - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Владислав Шапша/Telegram
Губернатор Калужской области Владислав Шапша проверил, как идет строительство школы на 1125 мест в Калуге
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КАЛУГА, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход работ по строительству школы на 1125 мест в микрорайоне Байконур в Калуге и провел на стройплощадке рабочее совещание, сообщает в Telegram-канале правительство региона.
«
"Губернатор Владислав Шапша в Калуге в микрорайоне Байконур посетил строительную площадку средней школы на 1125 мест, где провел рабочее совещание, участие в котором приняли городской голова Калуги Дмитрий Денисов, представители подрядной организации", - говорится в сообщении.
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Губернатор подчеркнул, что школа была очень нужна микрорайону. Строительство здания учебного заведения ведется с применением механизма концессии в рамках национального проекта "Образование" и его региональной составляющей "Современная школа".
По данным областного правительства, здание будет состоять из девяти блоков с переменной этажностью (три-четыре этажа) и арками. В здании разместятся учебные классы, рекреации, спортзалы, актовый зал, помещения изучения технологий, столовая, библиотека, группа продленного дня, комплекс лабораторий и студии для внеурочной деятельности (издательский центр и школьная фотостудия), административные помещения, медпункт, вспомогательные и подсобные, санитарно-бытовые и технические помещения. На территории школы построят школьный стадион.
В ходе осмотра здания и прилегающих территорий Владислав Шапша обсудил актуальные вопросы строительства и график выполнения работ.
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"Завершение работ по плану - в декабре этого года. С подрядчиком детально проговорили график работ. Темпы надо держать и не допускать отставания. В июле планируют завершить монтаж всех монолитных конструкций. Сейчас ведутся работы по инженерным сетям", - прокомментировал губернатор итоги совещания.
Он отметил, что предстоит решить вопрос с заброшенным зданием около школы, которое небезопасно для детей.
"Поставил задачу привести в порядок подъездные пути к школе. Это касается и других школ, которые сейчас строим. Чтобы дети могли комфортно и безопасно добираться до школы, для проезда школьного автобуса", - подчеркнул Владислав Шапша.
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Калужская областьОбществоКалугаВладислав ШапшаКалужская областьДмитрий Денисов
 
 
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