https://ria.ru/20230607/shebekino-1876822254.html

Гладков поручил привезти жителям Шебекино мини-генераторы

Гладков поручил привезти жителям Шебекино мини-генераторы - РИА Новости, 07.06.2023

Гладков поручил привезти жителям Шебекино мини-генераторы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале поручил привезти в обстреливаемый и обесточенный город Шебекино мини-генераторы для... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T21:36

2023-06-07T21:36

2023-06-07T21:36

жкх

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале поручил привезти в обстреливаемый и обесточенный город Шебекино мини-генераторы для жителей, которые пока там остаются. Губернатор написал, что вместе с главой Шебекинского округа побывал в городе, проехался по нему, встретился с жителями, которых пока не удается отселить. "Есть вопросы по обеспечению водой. Своими силами устанавливаются людьми, у кого есть, генераторы, и заряжаются телефоны жителей… Надеюсь, в ближайшее время свет в Шебекино мы дадим… Поставил задачу главе округа Владимиру Николаевичу Жданову привезти маленькие генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны, те, кто там остается", - написал Гладков. По его словам, в город администрацией и волонтерами подвозятся продукты питания и вода. Планируется организовать дополнительный подвоз воды.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

шебекино

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жкх, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия