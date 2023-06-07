https://ria.ru/20230607/shebekino-1876822254.html
Гладков поручил привезти жителям Шебекино мини-генераторы
Гладков поручил привезти жителям Шебекино мини-генераторы - РИА Новости, 07.06.2023
Гладков поручил привезти жителям Шебекино мини-генераторы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале поручил привезти в обстреливаемый и обесточенный город Шебекино мини-генераторы для... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:36
2023-06-07T21:36
2023-06-07T21:36
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале поручил привезти в обстреливаемый и обесточенный город Шебекино мини-генераторы для жителей, которые пока там остаются. Губернатор написал, что вместе с главой Шебекинского округа побывал в городе, проехался по нему, встретился с жителями, которых пока не удается отселить. "Есть вопросы по обеспечению водой. Своими силами устанавливаются людьми, у кого есть, генераторы, и заряжаются телефоны жителей… Надеюсь, в ближайшее время свет в Шебекино мы дадим… Поставил задачу главе округа Владимиру Николаевичу Жданову привезти маленькие генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны, те, кто там остается", - написал Гладков. По его словам, в город администрацией и волонтерами подвозятся продукты питания и вода. Планируется организовать дополнительный подвоз воды.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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жкх, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
ЖКХ, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Гладков поручил привезти жителям Шебекино мини-генераторы
Губернатор Гладков поручил привезти в Шебекино мини-генераторы для оставшихся там жителей
БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
поручил привезти в обстреливаемый и обесточенный город Шебекино мини-генераторы для жителей, которые пока там остаются.
Губернатор написал, что вместе с главой Шебекинского округа побывал в городе, проехался по нему, встретился с жителями, которых пока не удается отселить.
"Есть вопросы по обеспечению водой. Своими силами устанавливаются людьми, у кого есть, генераторы, и заряжаются телефоны жителей… Надеюсь, в ближайшее время свет в Шебекино мы дадим… Поставил задачу главе округа Владимиру Николаевичу Жданову привезти маленькие генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны, те, кто там остается", - написал Гладков.
По его словам, в город администрацией и волонтерами подвозятся продукты питания и вода. Планируется организовать дополнительный подвоз воды.
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