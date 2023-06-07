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Густой черный дым поднимается над промзоной Шебекино, атакованной Киевом
Густой черный дым поднимается над промзоной Шебекино, атакованной Киевом - РИА Новости, 07.06.2023
Густой черный дым поднимается над промзоной Шебекино, атакованной Киевом
Густой черный дым поднимается над промзоной города Шебекино Белгородской области, атакованной украинскими войсками при помощи реактивных систем залпового огня... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:05
2023-06-07T20:05
2023-06-07T20:12
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
белгородская область
россия
происшествия
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ШЕБЕКИНО, 7 июн – РИА Новости. Густой черный дым поднимается над промзоной города Шебекино Белгородской области, атакованной украинскими войсками при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", передает корреспондент РИА Новости с места событий. После обстрела в промзоне начался пожар. В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ "накрыли" Шебекино из РСЗО "Град", более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. За день до этого украинские войска выпустили по Шебекинскому городскому округу 460 различных боеприпасов, 26 раз украинские войска сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, пострадавших нет. Похожая ситуация была и за день до этого.
https://ria.ru/20230606/shebekino-1876585486.html
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шебекино, вооруженные силы украины, белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Россия, Происшествия
Густой черный дым поднимается над промзоной Шебекино, атакованной Киевом
Над промозоной Шебекино, атакованной ВСУ из РЗО "Град", поднимается густой черный дым