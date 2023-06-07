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Густой черный дым поднимается над промзоной Шебекино, атакованной Киевом - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 07.06.2023 (обновлено: 20:12 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/shebekino-1876810174.html
Густой черный дым поднимается над промзоной Шебекино, атакованной Киевом
Густой черный дым поднимается над промзоной Шебекино, атакованной Киевом - РИА Новости, 07.06.2023
Густой черный дым поднимается над промзоной Шебекино, атакованной Киевом
Густой черный дым поднимается над промзоной города Шебекино Белгородской области, атакованной украинскими войсками при помощи реактивных систем залпового огня... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:05
2023-06-07T20:12
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
белгородская область
россия
происшествия
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ШЕБЕКИНО, 7 июн – РИА Новости. Густой черный дым поднимается над промзоной города Шебекино Белгородской области, атакованной украинскими войсками при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", передает корреспондент РИА Новости с места событий. После обстрела в промзоне начался пожар. В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ "накрыли" Шебекино из РСЗО "Град", более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. За день до этого украинские войска выпустили по Шебекинскому городскому округу 460 различных боеприпасов, 26 раз украинские войска сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, пострадавших нет. Похожая ситуация была и за день до этого.
https://ria.ru/20230606/shebekino-1876585486.html
шебекино
белгородская область
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шебекино, вооруженные силы украины, белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Россия, Происшествия
Густой черный дым поднимается над промзоной Шебекино, атакованной Киевом

Над промозоной Шебекино, атакованной ВСУ из РЗО "Град", поднимается густой черный дым

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШЕБЕКИНО, 7 июн – РИА Новости. Густой черный дым поднимается над промзоной города Шебекино Белгородской области, атакованной украинскими войсками при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
После обстрела в промзоне начался пожар.
В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ "накрыли" Шебекино из РСЗО "Град", более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. За день до этого украинские войска выпустили по Шебекинскому городскому округу 460 различных боеприпасов, 26 раз украинские войска сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, пострадавших нет. Похожая ситуация была и за день до этого.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныБелгородская областьРоссияПроисшествия
 
 
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