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Шебекинские пожарные тушат пожары от "прилетов" прямо под обстрелами - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/shebekino-1876716034.html
Шебекинские пожарные тушат пожары от "прилетов" прямо под обстрелами
Шебекинские пожарные тушат пожары от "прилетов" прямо под обстрелами - РИА Новости, 07.06.2023
Шебекинские пожарные тушат пожары от "прилетов" прямо под обстрелами
Пожарная охрана города Шебекино Белгородской области прямо под обстрелами ликвидирует последствия атак украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:52
2023-06-07T14:52
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ШЕБЕКИНО, 7 июн – РИА Новости. Пожарная охрана города Шебекино Белгородской области прямо под обстрелами ликвидирует последствия атак украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. "Работы много. За сегодня это третий выезд. Техника бронированная, стараемся на ней ездить", - рассказал агентству один из спасателей в среду. Он уточнил, что техника работает постоянно, несмотря на обстрелы: кто-то едет тушить огонь, кто-то подвозит воду. "Прилет" артиллерии был недалеко от нас, уехали на безопасное расстояние, сразу заправились водой и вернулись сразу же, как позволила ситуация", - рассказал собеседник агентства. Видео с места событий опубликовано в телеграм-канале РИА Новости. В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ "накрыли" Шебекино из РСЗО "Град", более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. За день до этого украинские войска выпустили по Шебекинскому городскому округу 460 различных боеприпасов, 26 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, пострадавших нет. Похожая ситуация была и за день до этого.
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происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шебекинские пожарные тушат пожары от "прилетов" прямо под обстрелами

Пожарные в Шебекино ликвидируют последствия атак украинских войск прямо под обстрелами

© Фото из соцсетейДым на улице Шебекино
Дым на улице Шебекино
© Фото из соцсетей
Дым на улице Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШЕБЕКИНО, 7 июн – РИА Новости. Пожарная охрана города Шебекино Белгородской области прямо под обстрелами ликвидирует последствия атак украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
"Работы много. За сегодня это третий выезд. Техника бронированная, стараемся на ней ездить", - рассказал агентству один из спасателей в среду. Он уточнил, что техника работает постоянно, несмотря на обстрелы: кто-то едет тушить огонь, кто-то подвозит воду.
"Прилет" артиллерии был недалеко от нас, уехали на безопасное расстояние, сразу заправились водой и вернулись сразу же, как позволила ситуация", - рассказал собеседник агентства. Видео с места событий опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ "накрыли" Шебекино из РСЗО "Град", более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. За день до этого украинские войска выпустили по Шебекинскому городскому округу 460 различных боеприпасов, 26 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, пострадавших нет. Похожая ситуация была и за день до этого.
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2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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