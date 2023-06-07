https://ria.ru/20230607/serbiya-1876825377.html

Вучич допустил проведение досрочных выборов в парламент Сербии

Вучич допустил проведение досрочных выборов в парламент Сербии - РИА Новости, 07.06.2023

Вучич допустил проведение досрочных выборов в парламент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность проведения досрочных выборов в Скупщину (парламент), организация которых и точная дата проведения зависят... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T22:03

2023-06-07T22:03

2023-06-07T22:03

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БЕЛГРАД, 7 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность проведения досрочных выборов в Скупщину (парламент), организация которых и точная дата проведения зависят от ожидаемых разговоров с различными политическими силами республики. Вечером в среду глава сербского государства совместно с премьером Аной Брнабич выступил с обращением к гражданам. "Сейчас ясно, что у нас будут досрочные парламентские выборы, вопрос только в точном месяце, когда эти выборы будут проведены... Напряженность в обществе всегда решается на выборах, некоторые создавали напряженность, не всегда из-за того, что у них были политические требования, но потому, что были требования отдельных олигархов по осуществлению их интересов, что видно и по требованиям", - указал сербский лидер. Вучич добавил, что как президент республики будет ждать политических оппонентов на разговоры, "чтобы не было (сообщений), что я не хотел разговаривать, где укажу им, что это (выборы) единственный способ получить перемены, которых они так хотят". В минувшую субботу в Белграде прошло пятое массовое шествие и митинг противников политики действующих властей Сербии. Демонстранты прошли от Скупщины (парламента) по центральным улицам города, очертив "обруч" вокруг администрации президента в несколько кварталов. Официальных данных о числе участников нет, оппозиционные СМИ сообщали о более чем 10 тысячах человек. Организаторы также сообщили об инциденте, по их словам, ультраправые активисты напали перед Скупщиной на человека, говорившего по-английски. МВД Сербии заявило в воскресенье, что напавший на гражданина США в ходе протеста оппозиции в столице Сербии в субботу 29-летний мужчина приговорен судом к 15 суткам ареста, а американец к месяцу заключения, так как не зарегистрировал пребывание в стране. Очередной протест состоится в воскресенье 11 июня. В столице Сербии 26 мая состоялся крупнейший митинг в поддержку президента Вучича и правительства на фоне подъема протестов на площади перед Скупщиной (парламентом) республики. Несмотря на проливной дождь, по данным проправительственных СМИ, собралось 200 тысяч человек. Как ранее и обещал, Вучич на следующий день сообщил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии, на который избрали главу минобороны Милоша Вучевича. Президент заявил, что приступит к формированию широкого надпартийного движения граждан с 28 июня в свете кризиса, "для сохранения страны". Сербский лидер на фоне массовых протестов заявил в середине мая, что в Сербии не произойдет насильственной смены власти, как в Киеве в 2014 году. По его словам, спецслужбы государств Востока (в сербском языке КНР, РФ и другие - ред.) предупреждали о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии. По его словам, ожидаются важные решения для руководства партии и страны, возможны досрочные парламентские выборы. Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов власти собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, в результате которых погибли 18 человек. По его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум девять тысяч демонстрантов. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда и международной автотрассы. Следующая протестная акция состоялась 27 мая. Требования демонстрантов - отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.

https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875610626.html

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в мире, сербия, белград (город), сша, ана брнабич, милош вучевич, александр вучич