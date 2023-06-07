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Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела Сербии - РИА Новости, 07.06.2023
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17:50 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/serbiya-1876783359.html
Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела Сербии
Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела Сербии - РИА Новости, 07.06.2023
Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела Сербии
Россия всегда готова предоставить поддержку и содействие Белграду, но никогда не вмешивается во внутренние дела республики, заявила официальный представитель... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:50
2023-06-07T17:50
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сербия
мария захарова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия всегда готова предоставить поддержку и содействие Белграду, но никогда не вмешивается во внутренние дела республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия как искренний и честный друг Сербии, как вы знаете, не вмешивается в ее внутренние дела. Мы всегда готовы предоставить нашу поддержку. Мы всегда предоставляли содействие Сербии" - заявила Захарова на брифинге. Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью СМИ рассказал, что западные страны ведут гибридную войну против республики и предпринимают попытки организовать в стране "майданный" государственный переворот. Захарова отметила, что Москва заинтересована в стабильности в республике и регионе Балкан в целом и добавила, что "сербский народ и избранное им руководство сами способны решать все вопросы национальной повестки дня". "Ему (сербскому народу – ред.) не должны мешать злонамеренные внешние факторы, которые, в частности, пытаются натравить на Белград радикалов и норовят воздействовать на законные власти Сербии, используя так называемый ресурс улицы, провоцируя любимые Западом цветные революции как инструмент свержения неугодных правительств и их замены на марионеточные режимы", - заявила представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875610626.html
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сербия, мария захарова
Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Сербия, Мария Захарова
Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела Сербии

Захарова: Россия всегда готова поддержать Сербию, но не вмешивается в ее внутренние дела

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия всегда готова предоставить поддержку и содействие Белграду, но никогда не вмешивается во внутренние дела республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия как искренний и честный друг Сербии, как вы знаете, не вмешивается в ее внутренние дела. Мы всегда готовы предоставить нашу поддержку. Мы всегда предоставляли содействие Сербии" - заявила Захарова на брифинге.
Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Вучич заявил, что Зеленский не смог повлиять на позицию Сербии по России
1 июня, 17:26
Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью СМИ рассказал, что западные страны ведут гибридную войну против республики и предпринимают попытки организовать в стране "майданный" государственный переворот.
Захарова отметила, что Москва заинтересована в стабильности в республике и регионе Балкан в целом и добавила, что "сербский народ и избранное им руководство сами способны решать все вопросы национальной повестки дня".
"Ему (сербскому народу – ред.) не должны мешать злонамеренные внешние факторы, которые, в частности, пытаются натравить на Белград радикалов и норовят воздействовать на законные власти Сербии, используя так называемый ресурс улицы, провоцируя любимые Западом цветные революции как инструмент свержения неугодных правительств и их замены на марионеточные режимы", - заявила представитель МИД РФ.
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Вчера, 08:00
 
ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСербияМария Захарова
 
 
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