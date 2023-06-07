https://ria.ru/20230607/serbiya-1876783359.html

Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела Сербии

Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела Сербии - РИА Новости, 07.06.2023

Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела Сербии

Россия всегда готова предоставить поддержку и содействие Белграду, но никогда не вмешивается во внутренние дела республики, заявила официальный представитель... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:50

2023-06-07T17:50

2023-06-07T17:50

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сербия

мария захарова

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия всегда готова предоставить поддержку и содействие Белграду, но никогда не вмешивается во внутренние дела республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия как искренний и честный друг Сербии, как вы знаете, не вмешивается в ее внутренние дела. Мы всегда готовы предоставить нашу поддержку. Мы всегда предоставляли содействие Сербии" - заявила Захарова на брифинге. Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью СМИ рассказал, что западные страны ведут гибридную войну против республики и предпринимают попытки организовать в стране "майданный" государственный переворот. Захарова отметила, что Москва заинтересована в стабильности в республике и регионе Балкан в целом и добавила, что "сербский народ и избранное им руководство сами способны решать все вопросы национальной повестки дня". "Ему (сербскому народу – ред.) не должны мешать злонамеренные внешние факторы, которые, в частности, пытаются натравить на Белград радикалов и норовят воздействовать на законные власти Сербии, используя так называемый ресурс улицы, провоцируя любимые Западом цветные революции как инструмент свержения неугодных правительств и их замены на марионеточные режимы", - заявила представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875610626.html

https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html

россия

сербия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сербия, мария захарова