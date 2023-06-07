https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html
Сербское оружие для ВСУ: Белград преподал России урок
Сербское оружие для ВСУ: Белград преподал России урок - РИА Новости, 07.06.2023
Сербское оружие для ВСУ: Белград преподал России урок
Тема Сербии в медиапространстве наших широт возникает в двух ситуациях. Причем обе довольно регулярно повторяются. В первом случае — это обострение в Косово. Во РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T08:00
2023-06-07T08:00
2023-06-07T08:07
специальная военная операция на украине
аналитика
сербия
белград (город)
россия
александр вучич
вооруженные силы украины
нато
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876579312_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_206b422918d9a7092e599dc559c4a61c.jpg
Тема Сербии в медиапространстве наших широт возникает в двух ситуациях. Причем обе довольно регулярно повторяются. В первом случае — это обострение в Косово. Во втором — поставки оружия на Украину.На этот раз причиной зашкаливания зрадометра послужило откровение президента Сербии Александра Вучича специально для Financial Times. Он признал, что производимое в стране оружие может-таки поставляться ВСУ."Возможно ли, что такое происходит? Не сомневаюсь, что такое может происходить. Но какая у нас альтернатива? Не производить его? Не продавать?" — заявил он в интервью.Эта же тема всплывала в конце февраля: тогда выяснилось, что сербские снаряды М-21 для РСЗО "Град" поставляются ВСУ. Да, не напрямую, через третьи и даже четвертые руки, в случае с этими боеприпасами — через Турцию, которая продает их Словакии, а та — Украине. Но это едва ли что-то меняет.В новом интервью Вучич также подчеркнул, что Белград присоединится к запрету на перепродажу Москве технологий двойного назначения. "Мы не будем центром реэкспорта чего-либо в Россию", — отметил он.Тут, казалось бы, и настал момент заклеймить предателя. Однако есть ряд важных но.Не нужно быть гением геополитики, чтобы взглянуть на карту стран — членов НАТО и увидеть, в каких тесных объятиях недоброжелателей оказалась зажата Сербия. А ведь ей так упорно хотят навесить ярлык последнего союзника России в Европе.Точно так же не нужно быть гением мнемоники, чтобы вспомнить, как буквально несколько дней назад ленты всех новостных агентств сообщали об очередном обострении ситуации в Косово. Примечательно, что за последний год таких эскалаций было несколько. И это тоже следствие уязвимого положения Белграда: пока Россия занята Украиной, некому сделать марш-бросок на Приштину. Десантники не придут.В сухом безэмоциональном остатке у нас есть партнер, который до начала спецоперации умело сидел на двух стульях, сотрудничая и с Москвой, и с Брюсселем: курс на евроинтеграцию никто не отменял. Но Вучич не Эрдоган, а Сербия не Турция, и в нынешних условиях пространство Белграда для маневра сузилось до игольного ушка.А еще у этого партнера есть нерешенный территориальный спор, в котором Запад активно поддерживает его оппонента. Если что, KFOR (миротворческие силы в Косово) — это солдаты НАТО. И ни у кого нет никаких сомнений, как они будут вести себя в случае перехода конфликта в горячую фазу, на чьи действия будут закрывать глаза, а к кому — относится с особым пристрастием.Альянс ведь, по признанию его первого генсека Гастингса Исмея, создавался под лозунгом "Держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем Европы". Поэтому стягивание Сербии с российской орбиты было лишь вопросом времени.Вот и вынужден Вучич покупать себе деэскалацию такого рода публичными унижениями. Правда, думается, что такая валюта довольно быстро девальвируется и надолго ее не хватит. Но это уже проблемы Вучича.Вся ситуация подталкивает к единственно возможному выводу: такие громкие слова, как "друзья" и "братья", в международной политике допустимо употреблять лишь в кавычках. Особенно в такие непростые времена, как сейчас. И главный урок, который следует почерпнуть из этой ситуации, — это то, как глобальные державы используют такой инструмент как "экспорт безопасности" союзникам и "экспорт угроз" — противникам. Если Россия хочет играть в игры за передел мира, то такой навык следует отточить.
https://ria.ru/20230606/serbiya-1876411629.html
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875610626.html
https://ria.ru/20230603/kosovo-1875891399.html
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Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
аналитика, сербия, белград (город), россия, александр вучич, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Сербия, Белград (город), Россия, Александр Вучич, Вооруженные силы Украины, НАТО
Тема Сербии в медиапространстве наших широт возникает в двух ситуациях. Причем обе довольно регулярно повторяются. В первом случае — это обострение в Косово. Во втором — поставки оружия на Украину.
На этот раз причиной зашкаливания зрадометра послужило откровение президента Сербии Александра Вучича
специально для Financial Times. Он признал, что производимое в стране оружие может-таки поставляться ВСУ.
СМИ: Вучич не препятствует продаже боеприпасов Украине через посредников
"Возможно ли, что такое происходит? Не сомневаюсь, что такое может происходить. Но какая у нас альтернатива? Не производить его? Не продавать?" — заявил он в интервью.
Эта же тема всплывала в конце февраля: тогда выяснилось, что сербские снаряды М-21 для РСЗО "Град" поставляются ВСУ. Да, не напрямую, через третьи и даже четвертые руки, в случае с этими боеприпасами — через Турцию
, которая продает их Словакии
, а та — Украине. Но это едва ли что-то меняет.
В новом интервью Вучич также подчеркнул, что Белград присоединится к запрету на перепродажу Москве
технологий двойного назначения. "Мы не будем центром реэкспорта чего-либо в Россию", — отметил он.
Тут, казалось бы, и настал момент заклеймить предателя. Однако есть ряд важных но.
Вучич заявил, что Зеленский не смог повлиять на позицию Сербии по России
Не нужно быть гением геополитики, чтобы взглянуть на карту стран — членов НАТО
и увидеть, в каких тесных объятиях недоброжелателей оказалась зажата Сербия. А ведь ей так упорно хотят навесить ярлык последнего союзника России в Европе
.
Точно так же не нужно быть гением мнемоники, чтобы вспомнить, как буквально несколько дней назад ленты всех новостных агентств сообщали об очередном обострении ситуации в Косово. Примечательно, что за последний год таких эскалаций было несколько. И это тоже следствие уязвимого положения Белграда: пока Россия занята Украиной, некому сделать марш-бросок на Приштину
. Десантники не придут.
В сухом безэмоциональном остатке у нас есть партнер, который до начала спецоперации умело сидел на двух стульях, сотрудничая и с Москвой, и с Брюсселем
: курс на евроинтеграцию никто не отменял. Но Вучич не Эрдоган, а Сербия не Турция, и в нынешних условиях пространство Белграда для маневра сузилось до игольного ушка.
Вучич: Приштина уверена в безнаказанности из-за западного покровительства
А еще у этого партнера есть нерешенный территориальный спор, в котором Запад активно поддерживает его оппонента. Если что, KFOR (миротворческие силы в Косово) — это солдаты НАТО. И ни у кого нет никаких сомнений, как они будут вести себя в случае перехода конфликта в горячую фазу, на чьи действия будут закрывать глаза, а к кому — относится с особым пристрастием.
Альянс ведь, по признанию его первого генсека Гастингса Исмея, создавался под лозунгом "Держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем Европы". Поэтому стягивание Сербии с российской орбиты было лишь вопросом времени.
Вот и вынужден Вучич покупать себе деэскалацию такого рода публичными унижениями. Правда, думается, что такая валюта довольно быстро девальвируется и надолго ее не хватит. Но это уже проблемы Вучича.
Сербия не предала Россию из-за редкого таланта
Вся ситуация подталкивает к единственно возможному выводу: такие громкие слова, как "друзья" и "братья", в международной политике допустимо употреблять лишь в кавычках. Особенно в такие непростые времена, как сейчас. И главный урок, который следует почерпнуть из этой ситуации, — это то, как глобальные державы используют такой инструмент как "экспорт безопасности" союзникам и "экспорт угроз" — противникам. Если Россия хочет играть в игры за передел мира, то такой навык следует отточить.