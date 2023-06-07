https://ria.ru/20230607/selo-1876748853.html
ВС России контролируют приграничное белгородское село Новая Таволжанка
ВС России контролируют приграничное белгородское село Новая Таволжанка - РИА Новости, 07.06.2023
ВС России контролируют приграничное белгородское село Новая Таволжанка
Село Новая Таволжанка Шебекинского городского круга Белгородской области находится под полным контролем ВС РФ, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:10
2023-06-07T16:10
2023-06-07T16:17
россия
белгородская область
безопасность
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ШЕБЕКИНО (Белгородская обл.), 7 июн – РИА Новости. Село Новая Таволжанка Шебекинского городского круга Белгородской области находится под полным контролем ВС РФ, убедился корреспондент РИА Новости. На данный момент все местные жители эвакуированы, город полностью находится под контролем ВС РФ. Периодически украинские войска продолжают наносить удары по городу. Минобороны РФ сообщало, что 4 июня пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка, в результате артиллерийского удара "противник рассеян и отошел".
https://ria.ru/20230606/belgorod-1876476185.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обстановка в приграничной Новой Таволжанке в Белгородской области
Корреспондент РИА Новости побывал в приграничной Новой Таволжанке в Белгородской области и убедился, что село находится под контролем российских военных
2023-06-07T16:10
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PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, безопасность
Россия, Белгородская область, Безопасность
ВС России контролируют приграничное белгородское село Новая Таволжанка
Село Новая Таволжанка Шебекинского городского круга находится под контролем ВС России
ШЕБЕКИНО (Белгородская обл.), 7 июн – РИА Новости. Село Новая Таволжанка Шебекинского городского круга Белгородской области находится под полным контролем ВС РФ, убедился корреспондент РИА Новости.
На данный момент все местные жители эвакуированы, город полностью находится под контролем ВС РФ. Периодически украинские войска продолжают наносить удары по городу.
Минобороны РФ сообщало, что 4 июня пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка, в результате артиллерийского удара "противник рассеян и отошел".
Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет