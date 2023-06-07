https://ria.ru/20230607/sapega-1876790062.html

Глава СПЧ прокомментировал помилование Сапеги

Глава СПЧ прокомментировал помилование Сапеги - РИА Новости, 07.06.2023

Глава СПЧ прокомментировал помилование Сапеги

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал историю с помилованием в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги хорошим уроком для нее. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:21

2023-06-07T18:21

2023-06-07T18:58

происшествия

софия сапега

в мире

белоруссия

афины

вильнюс

александр лукашенко

минский областной суд

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал историю с помилованием в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги хорошим уроком для нее.Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил в среду, что после его обращения президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Сапеги. По словам губернатора, россиянка на свободе и летит домой."Можно только порадоваться за девушку. Эта девушка – российская гражданка. В свое время, когда она была арестована, я выступал за передачу ее российской стороне административной высылкой, такая норма есть. Я так понимаю, она поняла, чем она занималась, вольно или невольно разрушая белорусский политический режим. Я думаю, что это хороший урок. Будем надеяться, что ее жизнь не испорчена и у нее все впереди", - сказал Фадеев РИА Новости.Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились в самолете авиакомпании Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс и экстренно севшем в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.После приговора Сапега написала прошение на имя Лукашенко с просьбой о помиловании, ей тогда отказали - как пояснила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, из-за недостаточности критериев для такого решения.В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд телеграм-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты.Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.Протасевич, которого ранее Минский областной суд приговорил к восьми годам колонии, был помилован указом Лукашенко в мае этого года.

https://ria.ru/20230607/sapega-1876789066.html

белоруссия

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происшествия, софия сапега, в мире, белоруссия, афины, вильнюс, александр лукашенко, минский областной суд, валерий фадеев