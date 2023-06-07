https://ria.ru/20230607/sapega-1876789066.html

Сапега поблагодарила Лукашенко за помилование

Сапега поблагодарила Лукашенко за помилование - РИА Новости, 07.06.2023

Сапега поблагодарила Лукашенко за помилование

Россиянка Софья Сапега поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за помилование, назвав это вторым шансом. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:17

2023-06-07T18:17

2023-06-07T18:45

софия сапега

в мире

белоруссия

александр лукашенко

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

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МИНСК, 7 июн - РИА Новости. Россиянка Софья Сапега поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за помилование, назвав это вторым шансом."Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло", - цитирует Сапегу Белта.Ранее в среду Белта сообщила, что помилованную Лукашенко гражданку России Софью Сапегу передали 7 июня из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором региона Олегом Кожемяко.Как призналась сама россиянка, ей до сих пор кажется, что все происходит не с ней. Говоря об условиях в исправительной колонии, она отметила: "Да, действительно, все серьезно и строго. Но с этим можно жить"."Выглядишь ты достаточно хорошо. Понимаю, что проблем с питанием не было?" - поинтересовался Кожемяко. "Нет, с этим проблем никаких", - ответила Сапега. В беседе с губернатором Приморья она уточнила, что ее планы на ближайшее будущее - немножечко прийти в себя.Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывала наказание в гомельской женской колонии.В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд телеграм-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.Протасевич, которого ранее Минский областной суд приговорил к восьми годам колонии, был помилован указом Лукашенко в мае этого года.

https://ria.ru/20230522/protasevich-1873440449.html

https://ria.ru/20230607/sapega-1876790062.html

https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863778564.html

https://ria.ru/20220720/ryanair-1803596201.html

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Кирилл Волков

софия сапега, в мире, белоруссия, александр лукашенко, задержание основателя telegram-канала nexta, россия