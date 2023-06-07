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Лукашенко помиловал Софью Сапегу - РИА Новости, 07.06.2023
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18:14 07.06.2023 (обновлено: 19:37 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/sapega-1876788394.html
Лукашенко помиловал Софью Сапегу
Лукашенко помиловал Софью Сапегу - РИА Новости, 07.06.2023
Лукашенко помиловал Софью Сапегу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании россиянки Софьи Сапеги, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:14
2023-06-07T19:37
софия сапега
белоруссия
приморский край
александр лукашенко
олег кожемяко
ryanair
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афины
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МИНСК, 7 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании россиянки Софьи Сапеги, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Telegram-канале."Наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново. Она на свободе после моего обращения к Александру Лукашенко. Он с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении", — написал глава региона.Он добавил, что указ о помиловании президент Белоруссии подписал сразу после их встречи."Уверен: Софья сделает выводы из этой истории. Это был серьезный урок. Но благодаря доброй воле Александра Григорьевича вместо шести лет она провела в заключении два. &lt;...&gt; Софья летит домой", — отметил Кожемяко.Сама Сапега поблагодарила Лукашенко за помилование, назвав это вторым шансом. По ее словам, это подарок не только для нее, но и для ее семьи.Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Оба находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.Год спустя Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Она отбывала наказание в гомельской женской колонии. После приговора россиянка написала прошение на имя Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали.В апреле белорусские власти дали предварительное согласие на передачу Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания.
https://ria.ru/20230522/protasevich-1873399302.html
https://ria.ru/20230607/sapega-1876790062.html
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софия сапега, белоруссия, приморский край, александр лукашенко, олег кожемяко, ryanair, в мире, афины
София Сапега, Белоруссия, Приморский край, Александр Лукашенко, Олег Кожемяко, Ryanair, В мире, Афины
Лукашенко помиловал Софью Сапегу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу и передал России

© Sputnik / Анна СоколоваРоссиянка Софья Сапега после освобождения
Россиянка Софья Сапега после освобождения - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Sputnik / Анна Соколова
Россиянка Софья Сапега после освобождения
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании россиянки Софьи Сапеги, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Telegram-канале.
"Наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново. Она на свободе после моего обращения к Александру Лукашенко. Он с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении", — написал глава региона.
Он добавил, что указ о помиловании президент Белоруссии подписал сразу после их встречи.
"Уверен: Софья сделает выводы из этой истории. Это был серьезный урок. Но благодаря доброй воле Александра Григорьевича вместо шести лет она провела в заключении два. <...> Софья летит домой", — отметил Кожемяко.
Сама Сапега поблагодарила Лукашенко за помилование, назвав это вторым шансом. По ее словам, это подарок не только для нее, но и для ее семьи.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Романа Протасевича помиловали
22 мая, 13:13
Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Оба находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.
Год спустя Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Она отбывала наказание в гомельской женской колонии. После приговора россиянка написала прошение на имя Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали.
В апреле белорусские власти дали предварительное согласие на передачу Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания.
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Вчера, 18:21
 
София СапегаБелоруссияПриморский крайАлександр ЛукашенкоОлег КожемякоRyanairВ миреАфины
 
 
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