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Москва не оставит без ответа новые санкции США против россиян, заявил МИД - РИА Новости, 07.06.2023
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20:27 07.06.2023 (обновлено: 20:43 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/sanktsii-1876812762.html
Москва не оставит без ответа новые санкции США против россиян, заявил МИД
Москва не оставит без ответа новые санкции США против россиян, заявил МИД - РИА Новости, 07.06.2023
Москва не оставит без ответа новые санкции США против россиян, заявил МИД
РФ не оставит без ответа решение США ввести санкции против россиян, якобы имеющих отношение к протестам в Молдавии, заявила официальный представитель МИД России РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:27
2023-06-07T20:43
москва
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
в мире
мария захарова
молдавия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. РФ не оставит без ответа решение США ввести санкции против россиян, якобы имеющих отношение к протестам в Молдавии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.США в понедельник расширили санкции в отношении России, включив в ограничительные списки семь физических и одно юридическое лицо. Основанием для введения санкций, как впоследствии отдельно пояснило американское ведомство, стало вменяемое данным лицам "злонамеренное влияние в связи с их ролью в кампании РФ по дестабилизации обстановки в Молдавии"."Враждебный американский выпад, совершенный явно по наущению кишиневских марионеток США, без ответа, разумеется, не останется", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о решении США ввести санкции против россиян, якобы имеющих отношение к протестам в Молдавии.Захарова отметила, что США приняли решение ввести санкции против керамической мастерской в Калуге, которая изготавливает светильники, предположив, что она "в свободное от работы время настраивают жителей Молдавии против пагубного курса проамериканского режима Санду".
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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москва, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, в мире, мария захарова, молдавия
Москва, США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России, В мире, Мария Захарова, Молдавия
Москва не оставит без ответа новые санкции США против россиян, заявил МИД

МИД: Москва не оставит без ответа новые санкции США против россиян из-за Молдавии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. РФ не оставит без ответа решение США ввести санкции против россиян, якобы имеющих отношение к протестам в Молдавии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
США в понедельник расширили санкции в отношении России, включив в ограничительные списки семь физических и одно юридическое лицо. Основанием для введения санкций, как впоследствии отдельно пояснило американское ведомство, стало вменяемое данным лицам "злонамеренное влияние в связи с их ролью в кампании РФ по дестабилизации обстановки в Молдавии".
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"Враждебный американский выпад, совершенный явно по наущению кишиневских марионеток США, без ответа, разумеется, не останется", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о решении США ввести санкции против россиян, якобы имеющих отношение к протестам в Молдавии.
Захарова отметила, что США приняли решение ввести санкции против керамической мастерской в Калуге, которая изготавливает светильники, предположив, что она "в свободное от работы время настраивают жителей Молдавии против пагубного курса проамериканского режима Санду".
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