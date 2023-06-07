https://ria.ru/20230607/sanktsii-1876669309.html

Путин поблагодарил бизнесменов за преодоление тяжелых последствий санкций

Путин поблагодарил бизнесменов за преодоление тяжелых последствий санкций - РИА Новости, 07.06.2023

Путин поблагодарил бизнесменов за преодоление тяжелых последствий санкций

Российские бизнесмены много сделали, чтобы страна преодолела последствия западных санкций, говорится в приветственной телеграмме Владимира Путина участникам... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:11

2023-06-07T12:11

2023-06-07T12:51

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские бизнесмены много сделали, чтобы страна преодолела последствия западных санкций, говорится в приветственной телеграмме Владимира Путина участникам XXVI Петербургского международного экономического форума."Российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях, и хотел бы еще раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций", — написал президент.Он указал, что, по оценке экспертов, ВВП России в этом году вырастет на один-два процента на фоне замедления мировой экономики.В создавшихся условиях необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности, продолжил Путин. Для этого нужно максимально использовать открывающиеся возможности.Также среди приоритетов — рынок труда, добавил президент.Он выразил уверенность, что ПМЭФ и далее будет помогать решению глобальных экономических задач.Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин