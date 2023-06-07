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Путин поблагодарил бизнесменов за преодоление тяжелых последствий санкций - РИА Новости, 07.06.2023
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12:11 07.06.2023 (обновлено: 12:51 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/sanktsii-1876669309.html
Путин поблагодарил бизнесменов за преодоление тяжелых последствий санкций
Путин поблагодарил бизнесменов за преодоление тяжелых последствий санкций - РИА Новости, 07.06.2023
Путин поблагодарил бизнесменов за преодоление тяжелых последствий санкций
Российские бизнесмены много сделали, чтобы страна преодолела последствия западных санкций, говорится в приветственной телеграмме Владимира Путина участникам... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:11
2023-06-07T12:51
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские бизнесмены много сделали, чтобы страна преодолела последствия западных санкций, говорится в приветственной телеграмме Владимира Путина участникам XXVI Петербургского международного экономического форума."Российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях, и хотел бы еще раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций", — написал президент.Он указал, что, по оценке экспертов, ВВП России в этом году вырастет на один-два процента на фоне замедления мировой экономики.В создавшихся условиях необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности, продолжил Путин. Для этого нужно максимально использовать открывающиеся возможности.Также среди приоритетов — рынок труда, добавил президент.Он выразил уверенность, что ПМЭФ и далее будет помогать решению глобальных экономических задач.Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил бизнесменов за преодоление тяжелых последствий санкций

Путин поблагодарил глав компаний за преодоление тяжелых последствий нелегитимных санкций

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские бизнесмены много сделали, чтобы страна преодолела последствия западных санкций, говорится в приветственной телеграмме Владимира Путина участникам XXVI Петербургского международного экономического форума.
«
"Российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях, и хотел бы еще раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций", — написал президент.
Он указал, что, по оценке экспертов, ВВП России в этом году вырастет на один-два процента на фоне замедления мировой экономики.
В создавшихся условиях необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности, продолжил Путин. Для этого нужно максимально использовать открывающиеся возможности.
Также среди приоритетов — рынок труда, добавил президент.
Он выразил уверенность, что ПМЭФ и далее будет помогать решению глобальных экономических задач.
Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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