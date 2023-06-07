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Система ПВО за сутки сбила два украинских истребителя
Система ПВО за сутки сбила два украинских истребителя - РИА Новости, 07.06.2023
Система ПВО за сутки сбила два украинских истребителя
Российская система противовоздушной обороны за минувшие сутки сбила украинские истребители Су-27 и МиГ-29, а также 22 беспилотника, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:08
2023-06-07T14:08
2023-06-07T14:27
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
воздушно-космические силы россии
су-27
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны за минувшие сутки сбила украинские истребители Су-27 и МиГ-29, а также 22 беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 22 украинских дрона в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 438 украинских военных самолетов, 238 вертолетов, 4527 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9634 танка и других боевых бронированных машин, 1119 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10771 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230529/f-16-1874808506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, украина, воздушно-космические силы россии, су-27, миг-29, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Воздушно-космические силы России, Су-27, МиГ-29, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Система ПВО за сутки сбила два украинских истребителя
Минобороны: система ПВО сбила украинский Су-27 в ДНР и МиГ-29 в Запорожской области