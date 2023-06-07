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В Чите самолет не смог приземлиться из-за животных на посадочной полосе - РИА Новости, 07.06.2023
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16:44 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/samolet-1876759949.html
В Чите самолет не смог приземлиться из-за животных на посадочной полосе
В Чите самолет не смог приземлиться из-за животных на посадочной полосе - РИА Новости, 07.06.2023
В Чите самолет не смог приземлиться из-за животных на посадочной полосе
Самолёт Ан-2 авиакомпании "Аэросервис", выполнявший рейс из Кыры, не смог приземлиться в аэропорту Читы с первого раза из-за животного на взлётно-посадочной... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:44
2023-06-07T16:44
происшествия
чита
забайкальский край
ан-2
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ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Самолёт Ан-2 авиакомпании "Аэросервис", выполнявший рейс из Кыры, не смог приземлиться в аэропорту Читы с первого раза из-за животного на взлётно-посадочной полосе (ВПП), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. "В 13.26 (7.36 мск) самолёт авиакомпании "Аэросервис", выполняющий рейс АЯ-174, при выполнении посадки ушёл на второй круг по причине нахождения в пределах ВПП животного. Повторная операция посадки выполнена успешно", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что уход воздушного судна на второй круг в случае каких-либо рисков или угроз предусмотрен действующими правилами выполнения полётов. По информации Telegram-канала Aviaincident, по ВПП бегали собаки.
https://ria.ru/20230605/molniya-1876143120.html
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происшествия, чита, забайкальский край, ан-2
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Ан-2
В Чите самолет не смог приземлиться из-за животных на посадочной полосе

В Чите самолет не смог приземлиться из-за собак на взлетно-посадочной полосе

CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-30Самолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-30
Самолет. Архивное фото
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ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Самолёт Ан-2 авиакомпании "Аэросервис", выполнявший рейс из Кыры, не смог приземлиться в аэропорту Читы с первого раза из-за животного на взлётно-посадочной полосе (ВПП), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
«
"В 13.26 (7.36 мск) самолёт авиакомпании "Аэросервис", выполняющий рейс АЯ-174, при выполнении посадки ушёл на второй круг по причине нахождения в пределах ВПП животного. Повторная операция посадки выполнена успешно", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что уход воздушного судна на второй круг в случае каких-либо рисков или угроз предусмотрен действующими правилами выполнения полётов.
По информации Telegram-канала Aviaincident, по ВПП бегали собаки.
Молния - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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ПроисшествияЧитаЗабайкальский крайАн-2
 
 
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