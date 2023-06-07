https://ria.ru/20230607/saakashvili-1876756107.html

Брат Саакашвили подтвердил, что экс-президент Грузии снова стал отцом

Брат Саакашвили подтвердил, что экс-президент Грузии снова стал отцом - РИА Новости, 07.06.2023

Брат Саакашвили подтвердил, что экс-президент Грузии снова стал отцом

Брат Михаила Саакашвили Давид подтвердил украинскому изданию "Страна" информацию о том, что депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько родила ребенка от... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:33

2023-06-07T16:33

2023-06-07T16:33

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грузия

украина

михаил саакашвили

елизавета ясько

верховная рада украины

задержание саакашвили в грузии

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Брат Михаила Саакашвили Давид подтвердил украинскому изданию "Страна" информацию о том, что депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько родила ребенка от экс-президента Грузии, который с октября 2021 года находится в грузинской тюрьме. "Да, это ребенок Михаила. Это девочка, родилась примерно полгода назад. Я виделся с ней. Михаил ребенка не видел", - заявил Давид Саакашвили, отвечая на вопрос, является ли ребенок Ясько дочерью Михаила Саакашвили. Ранее сама Ясько у себя в соцсетях сообщила, что стала мамой и намекнула, что отцом ребенка является Михаил Саакашвили. У ряда комментаторов это вызвало сомнения, поскольку депутат не афишировала беременность, и не было подтверждений со стороны семьи Саакашвили. Осенью 2020 года "Страна" сообщала о романе Ясько с Саакашвили. Они долгое время скрывали свои отношения. Однако спустя год, когда экс-президент вернулся в Грузию, где его арестовали, в соцсетях Саакашвили появилось признание в любви к Ясько. Также было опубликовано соответствующее видео. Таким образом пара сделала свои отношения публичными. Правда в феврале этого года издание сообщило, что Ясько окончательно прекратила отношения с Саакашвили после того, как узнала, что все его имущество записано на мать. В феврале 2023 года судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе вынес вердикт об отказе отсрочки наказания и освобождения Саакашвили по состоянию здоровья, о чем ходатайствовали его адвокаты. Сторонники Саакашвили призывают президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать политика. Ранее президент неоднократно сообщала, что не примет решение о помиловании. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230417/saakashvili-1865797366.html

https://ria.ru/20230324/saakashvili-1860382564.html

https://ria.ru/20230215/saakashvili-1852251060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, елизавета ясько, верховная рада украины, задержание саакашвили в грузии