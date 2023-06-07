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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили рынок энергоносителей - РИА Новости, 07.06.2023
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22:42 07.06.2023 (обновлено: 23:59 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/rynok-1876829087.html
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили рынок энергоносителей
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили рынок энергоносителей - РИА Новости, 07.06.2023
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили рынок энергоносителей
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время телефонного разговора обсудили вопрос обеспечения... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:42
2023-06-07T23:59
россия
саудовская аравия
мухаммед бен сальман
владимир путин
опек
экономика
нефть
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время телефонного разговора обсудили вопрос обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей, сообщила пресс-служба Кремля. "С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+, позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть", — говорится в заявлении.Кроме того, лидеры двух стран отметили важность достигнутых на министерской встрече в Эр-Рияде договоренностей по нефти.Во время беседы Путин и бен Сальман также затронули меры по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, реализации перспективных совместных проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики и энергетики.
https://ria.ru/20230604/neft-1876110376.html
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россия, саудовская аравия, мухаммед бен сальман, владимир путин, опек, экономика, нефть
Россия, Саудовская Аравия, Мухаммед бен Сальман, Владимир Путин, ОПЕК, Экономика, Нефть
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили рынок энергоносителей

Путин и Мухаммед бен Сальман обсудили обеспечение стабильности на рынке энергоносителей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин
 Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время телефонного разговора обсудили вопрос обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей, сообщила пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+, позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть", — говорится в заявлении.
Кроме того, лидеры двух стран отметили важность достигнутых на министерской встрече в Эр-Рияде договоренностей по нефти.
Во время беседы Путин и бен Сальман также затронули меры по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, реализации перспективных совместных проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики и энергетики.
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РоссияСаудовская АравияМухаммед бен СальманВладимир ПутинОПЕКЭкономикаНефть
 
 
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