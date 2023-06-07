https://ria.ru/20230607/rybaki-1876633138.html

В Хабаровском крае пропали трое рыбаков, одного из них нашли мертвым

В Хабаровском крае пропали трое рыбаков, одного из них нашли мертвым - РИА Новости, 07.06.2023

В Хабаровском крае пропали трое рыбаков, одного из них нашли мертвым

Трое рыбаков пропали в Хабаровском крае, одного из них нашли мертвым, поиски остальных ведутся на вертолете, сообщает в Telegram-канале краевой главк МЧС. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T09:34

2023-06-07T09:34

2023-06-07T09:34

происшествия

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

амур (река)

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ХАБАРОВСК, 7 июн - РИА Новости. Трое рыбаков пропали в Хабаровском крае, одного из них нашли мертвым, поиски остальных ведутся на вертолете, сообщает в Telegram-канале краевой главк МЧС. По данным управления МЧС региона, три рыбака выехали из поселка Чныррах на катере по направлению в село Оремиф. На прошлой неделе во вторник в районе мыса Субботина на берегу реки Амур был найден катер. Тело одного из рыбаков было найдено, судьба двух других пока остается неизвестной. "Седьмого июня утром из Хабаровска в Николаевский район вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России... По данным запроса об оказании помощи в поиске людей от районного отдела полиции, двое мужчин, 1983 и 1994 годов рождения, пропали в районе мыса Субботина", - говорится в сообщении МЧС. Отмечается, что за последние две недели это уже второй случай, когда при происшествиях на водоемах с маломерными судами погибли люди. Ранее в Амурском районе велись поиски мужчины, пропавшего на реке Амур в районе села Вознесенское. Тогда лодка перевернулась и два человека оказались в воде. Одного из них спасли находящиеся рядом рыбаки, тело второго мужчины удалось обнаружить только в понедельник в пяти километрах от села ниже по течению.

https://ria.ru/20230607/rebenok-1876608451.html

https://ria.ru/20230606/gelendzhik-1876410523.html

хабаровский край

хабаровск

амур (река)

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происшествия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, амур (река)