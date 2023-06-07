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Путин в среду провел встречу с главой "Ростелекома" - РИА Новости, 07.06.2023
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13:39 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/rostelekom-1876693456.html
Путин в среду провел встречу с главой "Ростелекома"
Путин в среду провел встречу с главой "Ростелекома" - РИА Новости, 07.06.2023
Путин в среду провел встречу с главой "Ростелекома"
Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским, чтобы обсудить деятельность компании. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:39
2023-06-07T13:39
политика
россия
владимир путин
ростелеком
михаил осеевский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским, чтобы обсудить деятельность компании. Встреча прошла в Кремле. В начале беседы Путин отметил, что "Ростелеком" работает по всей стране.
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россия
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политика, россия, владимир путин, ростелеком, михаил осеевский
Политика, Россия, Владимир Путин, Ростелеком, Михаил Осеевский
Путин в среду провел встречу с главой "Ростелекома"

Президент Путин и глава "Ростелекома" Осеевский обсудили в Кремле работу компании

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский (справа) во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским, чтобы обсудить деятельность компании.
Встреча прошла в Кремле.
В начале беседы Путин отметил, что "Ростелеком" работает по всей стране.
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