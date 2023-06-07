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В турецкой провинции Мугла погибла россиянка - РИА Новости, 07.06.2023
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Туризм
 
18:51 07.06.2023 (обновлено: 19:14 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/rossiyanka-1876796287.html
В турецкой провинции Мугла погибла россиянка
В турецкой провинции Мугла погибла россиянка - РИА Новости, 07.06.2023
В турецкой провинции Мугла погибла россиянка
Гражданка РФ Алла Медведева погибла в среду из-за рухнувшего дерева в турецкой провинции Мугла, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:51
2023-06-07T19:14
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СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Гражданка РФ Алла Медведева погибла в среду из-за рухнувшего дерева в турецкой провинции Мугла, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.Турецкие СМИ сообщили в среду, что дерево упало на туристическую группу из 10 человек в районе Сейдикемер провинции Мугла. Пострадали трое, в том числе 63-летняя россиянка."Подтверждаем информацию о происшествии, погибла россиянка", - сообщили в генконсульстве.Дипломаты выясняют детали произошедшего.По данным СМИ, двое пострадавших госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Тургруппа шла к водопаду, дерево могло рухнуть из-за размягчения почвы после ливней.
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мугла (провинция), анталья (провинция), в мире, россия, новости - туризм
Мугла (провинция), Анталья (провинция), В мире, Россия, Туризм, Новости - Туризм
В турецкой провинции Мугла погибла россиянка

Генконсульство в Анталье: в провинции Мугла из-за упавшего дерева погибла россиянка

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Гражданка РФ Алла Медведева погибла в среду из-за рухнувшего дерева в турецкой провинции Мугла, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.
Турецкие СМИ сообщили в среду, что дерево упало на туристическую группу из 10 человек в районе Сейдикемер провинции Мугла. Пострадали трое, в том числе 63-летняя россиянка.
"Подтверждаем информацию о происшествии, погибла россиянка", - сообщили в генконсульстве.
Дипломаты выясняют детали произошедшего.
По данным СМИ, двое пострадавших госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Тургруппа шла к водопаду, дерево могло рухнуть из-за размягчения почвы после ливней.
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