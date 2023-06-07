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В США отменили рейсы в аэропортах двух штатов из-за дыма

В США отменили рейсы в аэропортах двух штатов из-за дыма - РИА Новости, 07.06.2023

В США отменили рейсы в аэропортах двух штатов из-за дыма

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США в среду приостановило некоторые рейсы, направлявшиеся в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия, и рейсы аэропорта РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T21:50

2023-06-07T21:50

2023-06-07T21:53

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США в среду приостановило некоторые рейсы, направлявшиеся в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия, и рейсы аэропорта Ньюарк Либерти штата Нью-Джерси, так как ухудшилась видимость из-за дыма от лесных пожаров в Канаде, сообщил телеканал CNBC. Лесные пожары в Канаде привели к опасному для здоровья уровню загрязнения воздуха в столичном регионе США, Вашингтон, его окрестности, Нью-Йорк и ряд северо-восточных штатов окутаны желтовато-серой дымкой. Власти Нью-Йорка также призвали находящихся в зоне риска жителей носить на улице маски в связи с дымом от лесных пожаров, окутавшим город. "Рейсы должны были отправляться с восточного побережья и региона Верхний Средний Запад в Ла-Гуардия. Видимость также вызывала задержки в международном аэропорту Ньюарк Либерти", - передает CNBC со ссылкой на данные управления. По данным телеканала, частичный запрет на взлет в аэропорту Ла-Гуардия ввели как минимум до 14.00 по местному времени (21.00 мск.).Согласно CNBC, более 1300 рейсов в США были задержаны. По оценке метеорологов, ситуация должна начать улучшаться в четверг, специалисты прогнозируют, что к выходным качество воздуха улучшится. Между тем в центральных и северо-восточных районах США также установилась пожароопасная погода. Как предупреждает метеослужба, стоявшая на протяжении последнего времени сухая погода и вероятность сухих гроз, когда из-за высокой температуры и низкой влажности осадки не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в воздухе, чреваты вероятностью возникновения пожаров. Лесные пожары бушуют в Канаде на протяжении последних недель. Ими охвачены сразу несколько регионов страны, ко вторнику зафиксированы более 400 очагов возгорания, более 200 из них пока не удается контролировать. В тушении задействованы ВС Канады, во вторник власти объявили о сборе средств для помощи пострадавшим от лесных пожаров.

https://ria.ru/20230604/kanada-1876024165.html

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в мире, сша, канада, нью-йорк (город)