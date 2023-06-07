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Пропавшего под Саратовом шестилетнего мальчика нашли живым

Пропавшего под Саратовом шестилетнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 07.06.2023

Пропавшего под Саратовом шестилетнего мальчика нашли живым

В городе Балаково Саратовской области полицейские нашли шестилетнего мальчика, который не вернулся с прогулки, рассказали РИА Новости в региональном МВД. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T01:03

2023-06-07T01:03

2023-06-07T08:59

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САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В городе Балаково Саратовской области полицейские нашли шестилетнего мальчика, который не вернулся с прогулки, рассказали РИА Новости в региональном МВД.По информации ведомства, ребенок вместе с братьями играл в мяч возле дома на улице Братьев Захаровых, но потом братья ушли, а он остался и не пришел домой."Ребенка нашли <...> Сотрудники полиции в ходе обхода многоквартирного дома установили, что он находится у соседки", — сказал собеседник агентства.В главке пояснили, что соседка пыталась вернуть мальчика домой, но там никого не было — все искали его на улице.

https://ria.ru/20230525/kardiokhirurgi-1874114821.html

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происшествия, балаково, саратов, саратовская область