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Пропавшего под Саратовом шестилетнего мальчика нашли живым
Пропавшего под Саратовом шестилетнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 07.06.2023
Пропавшего под Саратовом шестилетнего мальчика нашли живым
В городе Балаково Саратовской области полицейские нашли шестилетнего мальчика, который не вернулся с прогулки, рассказали РИА Новости в региональном МВД. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T01:03
2023-06-07T01:03
2023-06-07T08:59
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САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В городе Балаково Саратовской области полицейские нашли шестилетнего мальчика, который не вернулся с прогулки, рассказали РИА Новости в региональном МВД.По информации ведомства, ребенок вместе с братьями играл в мяч возле дома на улице Братьев Захаровых, но потом братья ушли, а он остался и не пришел домой."Ребенка нашли <...> Сотрудники полиции в ходе обхода многоквартирного дома установили, что он находится у соседки", — сказал собеседник агентства.В главке пояснили, что соседка пыталась вернуть мальчика домой, но там никого не было — все искали его на улице.
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Хорошие новости, Происшествия, Балаково, Саратов, Саратовская область
Пропавшего под Саратовом шестилетнего мальчика нашли живым
МВД: пропавшего под Саратовом шестилетнего ребенка нашли живым
САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В городе Балаково Саратовской области полицейские нашли шестилетнего мальчика, который не вернулся с прогулки, рассказали РИА Новости в региональном МВД.
По информации ведомства, ребенок вместе с братьями играл в мяч возле дома на улице Братьев Захаровых, но потом братья ушли, а он остался и не пришел домой.
"Ребенка нашли <...> Сотрудники полиции в ходе обхода многоквартирного дома установили, что он находится у соседки", — сказал собеседник агентства.
В главке пояснили, что соседка пыталась вернуть мальчика домой, но там никого не было — все искали его на улице.
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