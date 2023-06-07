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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 08.06.2023
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22:24 07.06.2023 (обновлено: 00:29 08.06.2023)
https://ria.ru/20230607/razgovor-1876827151.html
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 08.06.2023
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, свидетельствует публикация на сайте Кремля. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-07T22:24
2023-06-08T00:29
цены на нефть
саудовская аравия
опек
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, свидетельствует публикация на сайте Кремля."Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом", — отмечается в пресс-релизе .По информации Кремля, стороны обсудили различные вопросы сотрудничества двух государств, включая меры по укреплению связей в торговле и экономике.Помимо этого, Путин и бен Сальман затронули вопросы реализации совместных проектов в инвестиций, логистики и энергетики.
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цены на нефть, саудовская аравия, опек, владимир путин, россия, мухаммед бен сальман
Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК, Владимир Путин, Россия, Мухаммед бен Сальман
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, свидетельствует публикация на сайте Кремля.
«
"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом", — отмечается в пресс-релизе .
По информации Кремля, стороны обсудили различные вопросы сотрудничества двух государств, включая меры по укреплению связей в торговле и экономике.
Помимо этого, Путин и бен Сальман затронули вопросы реализации совместных проектов в инвестиций, логистики и энергетики.
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Цены на нефтьСаудовская АравияОПЕКВладимир ПутинРоссияМухаммед бен Сальман
 
 
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