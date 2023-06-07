https://ria.ru/20230607/rassledovanie-1876824886.html
ООН: расследование разрушения Каховской ГЭС потребует тщательной подготовки
ООН: расследование разрушения Каховской ГЭС потребует тщательной подготовки - РИА Новости, 07.06.2023
ООН: расследование разрушения Каховской ГЭС потребует тщательной подготовки
Расследование ООН по обстоятельствам разрушения Каховской ГЭС, если оно будет инициировано, потребует тщательной подготовки, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:59
2023-06-07T21:59
2023-06-07T21:59
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ООН, 7 июн - РИА Новости. Расследование ООН по обстоятельствам разрушения Каховской ГЭС, если оно будет инициировано, потребует тщательной подготовки, заявил на брифинге в среду представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. "Миссия по расследованию в этом конкретном контексте требует подробного анализа и подготовки, чтобы оно не было проведено напрасно", - сказал представитель генерального секретаря. Его спросили, считает ли ООН необходимым проведение миссии по сбору информации о случившемся ввиду того, что она до сих пор "не имеет независимой информации о том, что привело" к разрушению Каховской ГЭС. Представитель генерального секретаря подчеркнул, что главное внимание организации сейчас сконцентрировано на скорейшем оказании помощи людям. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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в мире, оон, стефан дюжаррик, разрушение каховской гэс, новая каховка, херсонская область , россия
В мире, ООН, Стефан Дюжаррик, Разрушение Каховской ГЭС, Новая Каховка, Херсонская область , Россия
ООН: расследование разрушения Каховской ГЭС потребует тщательной подготовки
ООН: расследование обстоятельств разрушения Каховской ГЭС потребует тщательной подготовки
ООН, 7 июн - РИА Новости. Расследование ООН по обстоятельствам разрушения Каховской ГЭС, если оно будет инициировано, потребует тщательной подготовки, заявил на брифинге в среду представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
"Миссия по расследованию в этом конкретном контексте требует подробного анализа и подготовки, чтобы оно не было проведено напрасно", - сказал представитель генерального секретаря. Его спросили, считает ли ООН необходимым проведение миссии по сбору информации о случившемся ввиду того, что она до сих пор "не имеет независимой информации о том, что привело" к разрушению Каховской ГЭС.
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Представитель генерального секретаря подчеркнул, что главное внимание организации сейчас сконцентрировано на скорейшем оказании помощи людям.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
. Президент России Владимир Путин
назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области
, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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