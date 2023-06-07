https://ria.ru/20230607/rabota-1876653211.html

В Подмосковье текущие проекты импортозамещения создадут 16000 рабочих мест

В Подмосковье текущие проекты импортозамещения создадут 16000 рабочих мест - РИА Новости, 07.06.2023

В Подмосковье текущие проекты импортозамещения создадут 16000 рабочих мест

Текущие импортозамещающие проекты создадут 16 тысяч новых рабочих мест в Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:56

2023-06-07T10:56

2023-06-07T10:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

технологии

импортозамещение

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Текущие импортозамещающие проекты создадут 16 тысяч новых рабочих мест в Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.166 импортозамещающих инвестпроектов с общим объемом инвестиций 136 миллиардов рублей находятся на сопровождении специалистов мининвеста. Их реализация позволит создать около 16 тысяч рабочих мест на территории региона."В рамках реализации этих проектов будет построено 85 новых производств, в рамках еще 81 проекта будут расширены или модернизированы действующие площади. В 2023 году мы ожидаем реализацию 50 проектов по импортозамещению, уже сейчас реализовано 18. Общее количество реализованных проектов достигло 39. Успешно завершить оставшиеся 32 проекта — это наша цель до конца года", – сказала зампредседателя правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она отметила, что инвесторы реализуют проекты в самых разных отраслях промышленности. Например, в машиностроении и металлургии заявлено 35 проектов.Кроме того, в сфере фармацевтики и производства медицинского оборудования в Московской области реализуется свыше 10 проектов импортозамещения. Порядка 25 импортозамещающих проектов заявлено в производстве строительных материалов и в пищевой промышленности. В химической отрасли реализуется более 30 проектов импортозамещения.

https://ria.ru/20230606/podmoskove-1876420794.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), технологии, импортозамещение