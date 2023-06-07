https://ria.ru/20230607/pvo-1876702680.html
Российские системы ПВО перехватили 24 снаряда HIMARS, "Урагана" и "Ольхи"
Российские системы ПВО перехватили 24 снаряда HIMARS, "Урагана" и "Ольхи" - РИА Новости, 07.06.2023
Российские системы ПВО перехватили 24 снаряда HIMARS, "Урагана" и "Ольхи"
Российская система противовоздушной обороны за минувшие сутки сбила 24 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:12
2023-06-07T14:12
2023-06-07T14:26
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны за минувшие сутки сбила 24 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 438 украинских военных самолетов, 238 вертолетов, 4527 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9634 танка и других боевых бронированных машин, 1119 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10771 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские системы ПВО перехватили 24 снаряда HIMARS, "Урагана" и "Ольхи"
Минобороны России сообщило о перехвате силами ПВО 24 снарядов HIMARS, "Урагана" и "Ольхи"