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"Раньше было невозможным". Пушков заявил о "разрушительном ударе" по США - РИА Новости, 07.06.2023
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16:03 07.06.2023 (обновлено: 21:43 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/pushkov-1876745320.html
"Раньше было невозможным". Пушков заявил о "разрушительном ударе" по США
"Раньше было невозможным". Пушков заявил о "разрушительном ударе" по США - РИА Новости, 07.06.2023
"Раньше было невозможным". Пушков заявил о "разрушительном ударе" по США
Нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравии стала ударом по политике США, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Помимо удара по политике РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:03
2023-06-07T21:43
в мире
алексей пушков
сша
иран
саудовская аравия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравии стала ударом по политике США, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Помимо удара по политике США, делавших ставку на изоляцию Ирана на Ближнем и Среднем Востоке, речь идет также об исключительно важном дипломатическом примирении главной шиитской и главной суннитской держав, которые долго открыто враждовали", — говорится в публикации. Пушков отмечает, что такая политика стала демонстрация новой самостоятельности стран незападного мира, которые развивают отношения без особой оглядки на США. В XX веке такое вряд ли было бы возможным, резюмировал сенатор.Вчера в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после семилетнего перерыва возобновило работу посольство Ирана.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876690094.html
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в мире, алексей пушков, сша, иран, саудовская аравия
В мире, Алексей Пушков, США, Иран, Саудовская Аравия
"Раньше было невозможным". Пушков заявил о "разрушительном ударе" по США

Сенатор Пушков: Иран и Саудовская Аравия нанесли удар по политике США на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравии стала ударом по политике США, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"Помимо удара по политике США, делавших ставку на изоляцию Ирана на Ближнем и Среднем Востоке, речь идет также об исключительно важном дипломатическом примирении главной шиитской и главной суннитской держав, которые долго открыто враждовали", — говорится в публикации.
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Пушков отмечает, что такая политика стала демонстрация новой самостоятельности стран незападного мира, которые развивают отношения без особой оглядки на США. В XX веке такое вряд ли было бы возможным, резюмировал сенатор.
Вчера в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после семилетнего перерыва возобновило работу посольство Ирана.
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