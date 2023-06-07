https://ria.ru/20230607/pushkov-1876745320.html
"Раньше было невозможным". Пушков заявил о "разрушительном ударе" по США
"Раньше было невозможным". Пушков заявил о "разрушительном ударе" по США - РИА Новости, 07.06.2023
"Раньше было невозможным". Пушков заявил о "разрушительном ударе" по США
Нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравии стала ударом по политике США, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Помимо удара по политике РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:03
2023-06-07T16:03
2023-06-07T21:43
в мире
алексей пушков
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иран
саудовская аравия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравии стала ударом по политике США, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Помимо удара по политике США, делавших ставку на изоляцию Ирана на Ближнем и Среднем Востоке, речь идет также об исключительно важном дипломатическом примирении главной шиитской и главной суннитской держав, которые долго открыто враждовали", — говорится в публикации. Пушков отмечает, что такая политика стала демонстрация новой самостоятельности стран незападного мира, которые развивают отношения без особой оглядки на США. В XX веке такое вряд ли было бы возможным, резюмировал сенатор.Вчера в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после семилетнего перерыва возобновило работу посольство Ирана.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876690094.html
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в мире, алексей пушков, сша, иран, саудовская аравия
В мире, Алексей Пушков, США, Иран, Саудовская Аравия
"Раньше было невозможным". Пушков заявил о "разрушительном ударе" по США
Сенатор Пушков: Иран и Саудовская Аравия нанесли удар по политике США на Ближнем Востоке