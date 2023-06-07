Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность ПЦУ - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:54 07.06.2023 (обновлено: 14:57 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ptsu-1876716292.html
В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность ПЦУ
В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность ПЦУ - РИА Новости, 07.06.2023
В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность ПЦУ
В Пологовском районе Запорожской области пресечена незаконная антироссийская деятельность прихода "Православной церкви Украины" (ПЦУ), который возглавлял бывший РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:54
2023-06-07T14:57
религия
запорожская область
православная церковь украины (пцу)
русская православная церковь
константинопольский патриархат
ситуация вокруг упц
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В Пологовском районе Запорожской области пресечена незаконная антироссийская деятельность прихода "Православной церкви Украины" (ПЦУ), который возглавлял бывший украинский капеллан, сообщили в правоохранительных органах региона. Деятельность незарегистрированного религиозного объединения ПЦУ была выявлена в населенном пункте Басань Пологовского района Запорожской области. Правоохранители установили, что руководителем и духовным лидером указанной религиозной группы являлся гражданин Украины Московец С.А. 1976 года рождения. "По результатам осмотра помещения, в котором Московец проводил сборы "паствы", обнаружена литература антироссийского характера, в том числе направленная на дискредитацию Русской православной церкви, а также элементы форменной одежды, свидетельствующей о прохождении Московцом военной службы в войсках национальной гвардии Украины в должности военного священника (капеллан)", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах добавили, что гражданин раскаялся в своих действиях и признал, что проводил богослужения в нарушение российского законодательства, хранил литературу, пропагандирующую раскол среди православных верующих и дискредитирующую Русскую православную церковь. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230606/ptsu-1876440459.html
https://ria.ru/20230604/khram-1876085437.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц, россия, происшествия
Религия, Запорожская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Русская православная церковь, Константинопольский патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Россия, Происшествия
В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность ПЦУ

В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность прихода раскольнической ПЦУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В Пологовском районе Запорожской области пресечена незаконная антироссийская деятельность прихода "Православной церкви Украины" (ПЦУ), который возглавлял бывший украинский капеллан, сообщили в правоохранительных органах региона.
Деятельность незарегистрированного религиозного объединения ПЦУ была выявлена в населенном пункте Басань Пологовского района Запорожской области. Правоохранители установили, что руководителем и духовным лидером указанной религиозной группы являлся гражданин Украины Московец С.А. 1976 года рождения.
Захват Петропавловского храма в селе Хоров Ровненской области, Украина - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Ровненской области
6 июня, 12:37
"По результатам осмотра помещения, в котором Московец проводил сборы "паствы", обнаружена литература антироссийского характера, в том числе направленная на дискредитацию Русской православной церкви, а также элементы форменной одежды, свидетельствующей о прохождении Московцом военной службы в войсках национальной гвардии Украины в должности военного священника (капеллан)", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах добавили, что гражданин раскаялся в своих действиях и признал, что проводил богослужения в нарушение российского законодательства, хранил литературу, пропагандирующую раскол среди православных верующих и дискредитирующую Русскую православную церковь.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Свечи в храме - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ
4 июня, 15:38
 
РелигияЗапорожская областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Русская православная церковьКонстантинопольский патриархатСитуация вокруг УПЦРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала