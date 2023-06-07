https://ria.ru/20230607/ptsu-1876716292.html

В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность ПЦУ

В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность ПЦУ - РИА Новости, 07.06.2023

В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность ПЦУ

В Пологовском районе Запорожской области пресечена незаконная антироссийская деятельность прихода "Православной церкви Украины" (ПЦУ), который возглавлял бывший РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:54

2023-06-07T14:54

2023-06-07T14:57

религия

запорожская область

православная церковь украины (пцу)

русская православная церковь

константинопольский патриархат

ситуация вокруг упц

россия

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В Пологовском районе Запорожской области пресечена незаконная антироссийская деятельность прихода "Православной церкви Украины" (ПЦУ), который возглавлял бывший украинский капеллан, сообщили в правоохранительных органах региона. Деятельность незарегистрированного религиозного объединения ПЦУ была выявлена в населенном пункте Басань Пологовского района Запорожской области. Правоохранители установили, что руководителем и духовным лидером указанной религиозной группы являлся гражданин Украины Московец С.А. 1976 года рождения. "По результатам осмотра помещения, в котором Московец проводил сборы "паствы", обнаружена литература антироссийского характера, в том числе направленная на дискредитацию Русской православной церкви, а также элементы форменной одежды, свидетельствующей о прохождении Московцом военной службы в войсках национальной гвардии Украины в должности военного священника (капеллан)", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах добавили, что гражданин раскаялся в своих действиях и признал, что проводил богослужения в нарушение российского законодательства, хранил литературу, пропагандирующую раскол среди православных верующих и дискредитирующую Русскую православную церковь. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230606/ptsu-1876440459.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц, россия, происшествия