https://ria.ru/20230607/ptsu-1876716292.html
В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность ПЦУ
В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность ПЦУ - РИА Новости, 07.06.2023
В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность ПЦУ
В Пологовском районе Запорожской области пресечена незаконная антироссийская деятельность прихода "Православной церкви Украины" (ПЦУ), который возглавлял бывший РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:54
2023-06-07T14:54
2023-06-07T14:57
религия
запорожская область
православная церковь украины (пцу)
русская православная церковь
константинопольский патриархат
ситуация вокруг упц
россия
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В Пологовском районе Запорожской области пресечена незаконная антироссийская деятельность прихода "Православной церкви Украины" (ПЦУ), который возглавлял бывший украинский капеллан, сообщили в правоохранительных органах региона. Деятельность незарегистрированного религиозного объединения ПЦУ была выявлена в населенном пункте Басань Пологовского района Запорожской области. Правоохранители установили, что руководителем и духовным лидером указанной религиозной группы являлся гражданин Украины Московец С.А. 1976 года рождения. "По результатам осмотра помещения, в котором Московец проводил сборы "паствы", обнаружена литература антироссийского характера, в том числе направленная на дискредитацию Русской православной церкви, а также элементы форменной одежды, свидетельствующей о прохождении Московцом военной службы в войсках национальной гвардии Украины в должности военного священника (капеллан)", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах добавили, что гражданин раскаялся в своих действиях и признал, что проводил богослужения в нарушение российского законодательства, хранил литературу, пропагандирующую раскол среди православных верующих и дискредитирующую Русскую православную церковь. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230606/ptsu-1876440459.html
https://ria.ru/20230604/khram-1876085437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц, россия, происшествия
Религия, Запорожская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Русская православная церковь, Константинопольский патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Россия, Происшествия
В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность ПЦУ
В Запорожской области пресекли антироссийскую деятельность прихода раскольнической ПЦУ