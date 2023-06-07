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В России призывают возобновить проверки производителей пива, пишут СМИ
В России призывают возобновить проверки производителей пива, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2023
В России призывают возобновить проверки производителей пива, пишут СМИ
Российские депутаты и общественники просят профильные ведомства и министерства возобновить в стране внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T05:50
2023-06-07T05:50
2023-06-07T09:13
россия
сергей лисовский
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские депутаты и общественники просят профильные ведомства и министерства возобновить в стране внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков, пишут "Известия" со ссылкой на их обращение. "В России предлагают возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Обращения в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг направили депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ)", — говорится в сообщении изданияИнициатива о возобновлении проверок прозвучала после того, как стало известно о случаях отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Экспертиза, как сообщало ГУМВД по Ульяновской области, выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. Минздрав вечером во вторник заявил, что суррогатным алкоголем в России отравились 90 человек, в том числе четыре ребенка и беременная женщина, 29 человек из них скончались. Еще в мае газета "Известия" со ссылкой на письмо члена комитета Госдумы по АПК Сергея Лисовского сообщала, что Минпромторг просят возобновить внеплановые проверки производителей пива и алкогольных напитков. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов тогда пояснял РИА Новости, что внеплановые проверки могут оказать негативное влияние на добросовестных производителей пива, однако в отношении некоторых компаний такие адресные меры допустимы. По его словам, на пивоваренном рынке уже давно внедрена система ЕГАИС, а также счетчики готовой продукции, установленные на линиях розлива, которые позволяют контролировать в автоматическом режиме производство и сбыт продукции. Однако существует порог мощности, ниже которого счетчики устанавливать необязательно: сейчас он составляет 300 000 декалитров в год, а с 2024 года снизится до 100 000 декалитров. Уже в июне, после сообщений об отравлении сидром, Мамонтов заявлял РИА Новости, что АПП предложила меры по усилению контроля за сегментами рынка, в которых сосредоточены производители суррогата и нелегальной продукции, — на линии розлива нужна установка счетчиков, необходимы проверки и налоговый контроль. Ассоциация заявила и о необходимости усиления контроля за "наливайками" — точками продаж подобной продукции и адресных проверках в этом сегменте.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876563262.html
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РИА Новости
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россия, сергей лисовский, здоровье - общество, общество
Россия, Сергей Лисовский, Здоровье - Общество, Общество
В России призывают возобновить проверки производителей пива, пишут СМИ
"Известия": в России призвали возобновить внеплановые проверки изготовителей пива
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Российские депутаты и общественники просят профильные ведомства и министерства возобновить в стране внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков, пишут "Известия
" со ссылкой на их обращение.
«
"В России предлагают возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Обращения в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг направили депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ)", — говорится в сообщении издания
Инициатива о возобновлении проверок прозвучала после того, как стало известно о случаях отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Экспертиза, как сообщало ГУМВД по Ульяновской области, выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. Минздрав вечером во вторник заявил, что суррогатным алкоголем в России отравились 90 человек, в том числе четыре ребенка и беременная женщина, 29 человек из них скончались.
Еще в мае газета "Известия" со ссылкой на письмо члена комитета Госдумы по АПК Сергея Лисовского
сообщала, что Минпромторг просят возобновить внеплановые проверки производителей пива и алкогольных напитков.
Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов тогда пояснял РИА Новости, что внеплановые проверки могут оказать негативное влияние на добросовестных производителей пива, однако в отношении некоторых компаний такие адресные меры допустимы. По его словам, на пивоваренном рынке уже давно внедрена система ЕГАИС, а также счетчики готовой продукции, установленные на линиях розлива, которые позволяют контролировать в автоматическом режиме производство и сбыт продукции. Однако существует порог мощности, ниже которого счетчики устанавливать необязательно: сейчас он составляет 300 000 декалитров в год, а с 2024 года снизится до 100 000 декалитров.
Уже в июне, после сообщений об отравлении сидром, Мамонтов заявлял РИА Новости, что АПП предложила меры по усилению контроля за сегментами рынка, в которых сосредоточены производители суррогата и нелегальной продукции, — на линии розлива нужна установка счетчиков, необходимы проверки и налоговый контроль. Ассоциация заявила и о необходимости усиления контроля за "наливайками" — точками продаж подобной продукции и адресных проверках в этом сегменте.
Роспотребнадзор изъял из оборота более 37 тысяч литров "Мистера Сидра"