Рейтинг@Mail.ru
В России призывают возобновить проверки производителей пива, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 07.06.2023 (обновлено: 09:13 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/proverki-1876615738.html
В России призывают возобновить проверки производителей пива, пишут СМИ
В России призывают возобновить проверки производителей пива, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2023
В России призывают возобновить проверки производителей пива, пишут СМИ
Российские депутаты и общественники просят профильные ведомства и министерства возобновить в стране внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T05:50
2023-06-07T09:13
россия
сергей лисовский
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564937543_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da2a889421a97723ed656b71f46d1708.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские депутаты и общественники просят профильные ведомства и министерства возобновить в стране внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков, пишут "Известия" со ссылкой на их обращение. &quot;В России предлагают возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Обращения в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг направили депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ)&quot;, — говорится в сообщении изданияИнициатива о возобновлении проверок прозвучала после того, как стало известно о случаях отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Экспертиза, как сообщало ГУМВД по Ульяновской области, выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. Минздрав вечером во вторник заявил, что суррогатным алкоголем в России отравились 90 человек, в том числе четыре ребенка и беременная женщина, 29 человек из них скончались. Еще в мае газета "Известия" со ссылкой на письмо члена комитета Госдумы по АПК Сергея Лисовского сообщала, что Минпромторг просят возобновить внеплановые проверки производителей пива и алкогольных напитков. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов тогда пояснял РИА Новости, что внеплановые проверки могут оказать негативное влияние на добросовестных производителей пива, однако в отношении некоторых компаний такие адресные меры допустимы. По его словам, на пивоваренном рынке уже давно внедрена система ЕГАИС, а также счетчики готовой продукции, установленные на линиях розлива, которые позволяют контролировать в автоматическом режиме производство и сбыт продукции. Однако существует порог мощности, ниже которого счетчики устанавливать необязательно: сейчас он составляет 300 000 декалитров в год, а с 2024 года снизится до 100 000 декалитров. Уже в июне, после сообщений об отравлении сидром, Мамонтов заявлял РИА Новости, что АПП предложила меры по усилению контроля за сегментами рынка, в которых сосредоточены производители суррогата и нелегальной продукции, — на линии розлива нужна установка счетчиков, необходимы проверки и налоговый контроль. Ассоциация заявила и о необходимости усиления контроля за "наливайками" — точками продаж подобной продукции и адресных проверках в этом сегменте.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876563262.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564937543_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50786cf8377133605c98334ddf2657f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лисовский, здоровье - общество, общество
Россия, Сергей Лисовский, Здоровье - Общество, Общество
В России призывают возобновить проверки производителей пива, пишут СМИ

"Известия": в России призвали возобновить внеплановые проверки изготовителей пива

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудница "Центра контроля качества" проводит лабораторные исследования качества и безопасности
Сотрудница Центра контроля качества проводит лабораторные исследования качества и безопасности - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудница "Центра контроля качества" проводит лабораторные исследования качества и безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские депутаты и общественники просят профильные ведомства и министерства возобновить в стране внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков, пишут "Известия" со ссылкой на их обращение.
«

"В России предлагают возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Обращения в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг направили депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ)", — говорится в сообщении издания

Инициатива о возобновлении проверок прозвучала после того, как стало известно о случаях отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Экспертиза, как сообщало ГУМВД по Ульяновской области, выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. Минздрав вечером во вторник заявил, что суррогатным алкоголем в России отравились 90 человек, в том числе четыре ребенка и беременная женщина, 29 человек из них скончались.
Еще в мае газета "Известия" со ссылкой на письмо члена комитета Госдумы по АПК Сергея Лисовского сообщала, что Минпромторг просят возобновить внеплановые проверки производителей пива и алкогольных напитков.
Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов тогда пояснял РИА Новости, что внеплановые проверки могут оказать негативное влияние на добросовестных производителей пива, однако в отношении некоторых компаний такие адресные меры допустимы. По его словам, на пивоваренном рынке уже давно внедрена система ЕГАИС, а также счетчики готовой продукции, установленные на линиях розлива, которые позволяют контролировать в автоматическом режиме производство и сбыт продукции. Однако существует порог мощности, ниже которого счетчики устанавливать необязательно: сейчас он составляет 300 000 декалитров в год, а с 2024 года снизится до 100 000 декалитров.
Уже в июне, после сообщений об отравлении сидром, Мамонтов заявлял РИА Новости, что АПП предложила меры по усилению контроля за сегментами рынка, в которых сосредоточены производители суррогата и нелегальной продукции, — на линии розлива нужна установка счетчиков, необходимы проверки и налоговый контроль. Ассоциация заявила и о необходимости усиления контроля за "наливайками" — точками продаж подобной продукции и адресных проверках в этом сегменте.
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Роспотребнадзор изъял из оборота более 37 тысяч литров "Мистера Сидра"
Вчера, 18:49
 
РоссияСергей ЛисовскийЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала