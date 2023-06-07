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Росздравнадзор проверит информацию о смерти женщины в Подмосковье - РИА Новости, 07.06.2023
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21:21 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/proverka-1876821274.html
Росздравнадзор проверит информацию о смерти женщины в Подмосковье
Росздравнадзор проверит информацию о смерти женщины в Подмосковье - РИА Новости, 07.06.2023
Росздравнадзор проверит информацию о смерти женщины в Подмосковье
Территориальный орган Росздравнадзора проведет проверку в Подмосковье после смерти женщины, которой отменили кроворазжижающий препарат, назначенный немецким... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:21
2023-06-07T21:21
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора проведет проверку в Подмосковье после смерти женщины, которой отменили кроворазжижающий препарат, назначенный немецким врачом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о смерти пациентки от инсульта из-за отмены кроворазжижающего препарата, назначенного ей немецким врачом. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по данному инциденту", - сказали в ведомстве. В минздраве Московской области также заявили РИА Новости, что по факту инцидента проводится проверка. "По фактам, указанным в публикации, Министерством здравоохранения Московской области организована служебная проверка", - сообщила пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20230607/stupino-1876773185.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия
Росздравнадзор проверит информацию о смерти женщины в Подмосковье

Росздравнадзор проверит информацию о смерти женщины в Подмосковье после отмены препарата

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора проведет проверку в Подмосковье после смерти женщины, которой отменили кроворазжижающий препарат, назначенный немецким врачом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о смерти пациентки от инсульта из-за отмены кроворазжижающего препарата, назначенного ей немецким врачом.
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"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по данному инциденту", - сказали в ведомстве.
В минздраве Московской области также заявили РИА Новости, что по факту инцидента проводится проверка.
"По фактам, указанным в публикации, Министерством здравоохранения Московской области организована служебная проверка", - сообщила пресс-служба ведомства.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Россия
 
 
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