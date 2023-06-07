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В Приморье возбудили уголовное дело после пропажи граждан КНДР
В Приморье возбудили уголовное дело после пропажи граждан КНДР - РИА Новости, 07.06.2023
В Приморье возбудили уголовное дело после пропажи граждан КНДР
Сотрудники СК в Приморском крае возбудили уголовное дело после пропажи в регионе женщины и подростка, по имеющейся информации, исчезнувшие - граждане КНДР. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T04:30
2023-06-07T04:30
2023-06-07T04:30
происшествия
приморский край
владивосток
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Сотрудники СК в Приморском крае возбудили уголовное дело после пропажи в регионе женщины и подростка, по имеющейся информации, исчезнувшие - граждане КНДР. Во вторник в поисковой организации "ПримПоиск" заявили, что 43-летняя Ким Кум Сун и 15-летний Пак Квон Чжу уехали 4 июня с территории северокорейского консульства во Владивостоке и пропали. На происшествие обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, по имеющейся у поисковиков информации, исчезнувшие люди - граждане КНДР, рассказали РИА Новости в "ПримПоиске". Позже пост в телеграм-канале был удален. Telegram-канал Baza и издание Life сообщили, что пропавшие – жена и сын сотрудника генконсульства КНДР во Владивостоке. Источник в дипмиссии сообщил РИА Новости, что информация о пропаже супруги и сына сотрудника генконсульства КНДР во Владивостоке не соответствует действительности. "Были озвучены сведения о безвестном исчезновении 4 июня 2023 года женщины и ее 15-летнего сына в Приморском крае. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в публикации на сайте СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и "установленных обстоятельствах".
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происшествия, приморский край, владивосток, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье возбудили уголовное дело после пропажи граждан КНДР
СК Приморья возбудил уголовное дело после пропажи граждан КНДР, женщины и подростка