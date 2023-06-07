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Минпромторг планирует производство систем ESP для автопрома - РИА Новости, 07.06.2023
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07:17 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/proizvodstvo-1876618191.html
Минпромторг планирует производство систем ESP для автопрома
Минпромторг планирует производство систем ESP для автопрома - РИА Новости, 07.06.2023
Минпромторг планирует производство систем ESP для автопрома
Минпромторг РФ рассматривает возможность организации в стране производства систем ESP, отвечающих за стабилизацию автомобиля, сообщил РИА Новости замминистра... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T07:17
2023-06-07T07:17
экономика
россия
кострома
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает возможность организации в стране производства систем ESP, отвечающих за стабилизацию автомобиля, сообщил РИА Новости замминистра Василий Шпак. "По ESP работу также ведем", - сказал он, комментируя тему локализации производства электронных автокомпонентов в РФ. Шпак также рассказал, что российским предприятиям уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, частично датчики и жгутовую продукцию для автопрома. Кроме того, в Костроме уже запускается производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям. Высоко локализованные автопроизводители в РФ, в частности автогигант "АвтоВАЗ", столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP ещё в прошлом году. Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. Упрощенные правила по производству машин в РФ действуют до февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований.
https://ria.ru/20230607/abs-1876615960.html
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экономика, россия, кострома, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз
Экономика, Россия, Кострома, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ
Минпромторг планирует производство систем ESP для автопрома

Минпромторг рассматривает возможность производства систем ESP для автопрома в РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк"Сделано в России"
Сделано в России - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает возможность организации в стране производства систем ESP, отвечающих за стабилизацию автомобиля, сообщил РИА Новости замминистра Василий Шпак.
«
"По ESP работу также ведем", - сказал он, комментируя тему локализации производства электронных автокомпонентов в РФ.
Шпак также рассказал, что российским предприятиям уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, частично датчики и жгутовую продукцию для автопрома. Кроме того, в Костроме уже запускается производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям.
Высоко локализованные автопроизводители в РФ, в частности автогигант "АвтоВАЗ", столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP ещё в прошлом году. Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. Упрощенные правила по производству машин в РФ действуют до февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований.
Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Поставки отечественных систем ABS для автоконцернов начнутся с 1 июля
05:54
 
ЭкономикаРоссияКостромаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоВАЗ
 
 
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