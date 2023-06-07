https://ria.ru/20230607/proizvodstvo-1876618191.html

Минпромторг планирует производство систем ESP для автопрома

Минпромторг планирует производство систем ESP для автопрома - РИА Новости, 07.06.2023

Минпромторг планирует производство систем ESP для автопрома

Минпромторг РФ рассматривает возможность организации в стране производства систем ESP, отвечающих за стабилизацию автомобиля, сообщил РИА Новости замминистра... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T07:17

2023-06-07T07:17

2023-06-07T07:17

экономика

россия

кострома

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает возможность организации в стране производства систем ESP, отвечающих за стабилизацию автомобиля, сообщил РИА Новости замминистра Василий Шпак. "По ESP работу также ведем", - сказал он, комментируя тему локализации производства электронных автокомпонентов в РФ. Шпак также рассказал, что российским предприятиям уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, частично датчики и жгутовую продукцию для автопрома. Кроме того, в Костроме уже запускается производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям. Высоко локализованные автопроизводители в РФ, в частности автогигант "АвтоВАЗ", столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP ещё в прошлом году. Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. Упрощенные правила по производству машин в РФ действуют до февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований.

https://ria.ru/20230607/abs-1876615960.html

россия

кострома

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экономика, россия, кострома, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз