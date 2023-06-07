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Мишустин рассказал о реализации проектов с Кубой - РИА Новости, 07.06.2023
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13:34 07.06.2023 (обновлено: 13:41 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/proekty-1876692358.html
Мишустин рассказал о реализации проектов с Кубой
Мишустин рассказал о реализации проектов с Кубой - РИА Новости, 07.06.2023
Мишустин рассказал о реализации проектов с Кубой
Россия придает большое значение реализации совместных с Кубой крупных проектов, в том числе связанных с увеличением нефтеотдачи на кубинских месторождениях,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:34
2023-06-07T13:41
куба
россия
михаил мишустин
гавана
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СОЧИ, 7 июн – РИА Новости. Россия придает большое значение реализации совместных с Кубой крупных проектов, в том числе связанных с увеличением нефтеотдачи на кубинских месторождениях, модернизацией металлургического комбината в Гаване, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы придаем большое значение реализации крупных совместных проектов, которые рассчитаны в первую очередь на долгосрочную перспективу. Я здесь имею в виду и увеличение нефтеотдачи на кубинских месторождениях нефти, модернизацию металлургического комбината в городе Гавана", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом в Сочи. Российский премьер отметил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями на высшем уровне создаются, в том числе, условия для расширения работы российских компаний на Кубе. "Мы приветствуем решение возглавляемого вами правительства предоставить льготные условия для работы отечественного бизнеса на кубинском рынке. И я знаю, что наши бизнесмены очень рады этому решению и строят на сегодняшний день планы, как раз в том числе инвестиционные планы, работы на Кубе", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230530/kuba-1875098209.html
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куба, россия, михаил мишустин, гавана
Куба, Россия, Михаил Мишустин, Гавана
Мишустин рассказал о реализации проектов с Кубой

Премьер Мишустин: Россия придает большое значение реализации долгосрочных проектов с Кубой

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во время двухсторонней встречи в рамках заседания глав делегаций - участников Евразийского межправительственного совета в Сочи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во время двухсторонней встречи в рамках заседания глав делегаций - участников Евразийского межправительственного совета в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во время двухсторонней встречи в рамках заседания глав делегаций - участников Евразийского межправительственного совета в Сочи
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СОЧИ, 7 июн – РИА Новости. Россия придает большое значение реализации совместных с Кубой крупных проектов, в том числе связанных с увеличением нефтеотдачи на кубинских месторождениях, модернизацией металлургического комбината в Гаване, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы придаем большое значение реализации крупных совместных проектов, которые рассчитаны в первую очередь на долгосрочную перспективу. Я здесь имею в виду и увеличение нефтеотдачи на кубинских месторождениях нефти, модернизацию металлургического комбината в городе Гавана", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом в Сочи.
Российский премьер отметил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями на высшем уровне создаются, в том числе, условия для расширения работы российских компаний на Кубе.
"Мы приветствуем решение возглавляемого вами правительства предоставить льготные условия для работы отечественного бизнеса на кубинском рынке. И я знаю, что наши бизнесмены очень рады этому решению и строят на сегодняшний день планы, как раз в том числе инвестиционные планы, работы на Кубе", - сказал Мишустин.
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КубаРоссияМихаил МишустинГавана
 
 
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