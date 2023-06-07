https://ria.ru/20230607/proekty-1876692358.html

Мишустин рассказал о реализации проектов с Кубой

Мишустин рассказал о реализации проектов с Кубой - РИА Новости, 07.06.2023

Мишустин рассказал о реализации проектов с Кубой

Россия придает большое значение реализации совместных с Кубой крупных проектов, в том числе связанных с увеличением нефтеотдачи на кубинских месторождениях,... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:34

2023-06-07T13:34

2023-06-07T13:41

куба

россия

михаил мишустин

гавана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876693434_0:359:3003:2048_1920x0_80_0_0_3fa9aa7284d3088bf12cc1cfea2beda4.jpg

СОЧИ, 7 июн – РИА Новости. Россия придает большое значение реализации совместных с Кубой крупных проектов, в том числе связанных с увеличением нефтеотдачи на кубинских месторождениях, модернизацией металлургического комбината в Гаване, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы придаем большое значение реализации крупных совместных проектов, которые рассчитаны в первую очередь на долгосрочную перспективу. Я здесь имею в виду и увеличение нефтеотдачи на кубинских месторождениях нефти, модернизацию металлургического комбината в городе Гавана", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом в Сочи. Российский премьер отметил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями на высшем уровне создаются, в том числе, условия для расширения работы российских компаний на Кубе. "Мы приветствуем решение возглавляемого вами правительства предоставить льготные условия для работы отечественного бизнеса на кубинском рынке. И я знаю, что наши бизнесмены очень рады этому решению и строят на сегодняшний день планы, как раз в том числе инвестиционные планы, работы на Кубе", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230530/kuba-1875098209.html

куба

россия

гавана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куба, россия, михаил мишустин, гавана