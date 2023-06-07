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Кишинев призвали отозвать законопроект о переименовании Дня Победы
Кишинев призвали отозвать законопроект о переименовании Дня Победы - РИА Новости, 07.06.2023
Кишинев призвали отозвать законопроект о переименовании Дня Победы
Участники общественных слушаний потребовали от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отозвать законопроект о переименовании Дня Победы,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T23:50
2023-06-07T23:50
2023-06-07T23:50
в мире
молдавия
кишинев
день победы
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КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Участники общественных слушаний потребовали от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отозвать законопроект о переименовании Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. В среду в парламенте Молдавии по инициативе фракции Блока коммунистов и социалистов, прошли общественные слушания по законопроекту ПДС, который предусматривает перенос даты празднования Дня Победы с 9 на 8 мая и переименование Дня Победы в День поминовения и примирения. В дискуссии приняли участие парламентские и внепарламентские политические партии, представители гражданского общества, историки, политологи, видные общественные деятели. Заседание транслировалось в социальных сетях на официальных страницах Партии социалистов. "Это антинародный проект, он должен быть отозван из парламентских комиссий. День Победы празднуется 9 мая. День памяти и скорби отмечается 22 июня. Непонятно, какое примирение имеют в виду авторы проекта, когда речь идет о победе над нацизмом. 9 мая была поставлена точка в самой кровопролитной войне в истории человечества, в которой погибло 30 млн человек", - сказал в ходе слушаний вице-спикер парламента Влад Батрынча. Абсолютное большинство участников встречи согласилось с этой позицией и призвали правящую партию отказаться от принятия этого законопроекта. Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде. Однако инстанция 11 апреля постановила, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230607/moldavia-1876750685.html
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в мире, молдавия, кишинев, день победы
В мире, Молдавия, Кишинев, День Победы
Кишинев призвали отозвать законопроект о переименовании Дня Победы
Правящую партию в Молдавии призвали отозвать законопроект о переименовании Дня Победы
КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Участники общественных слушаний потребовали от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отозвать законопроект о переименовании Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в парламенте Молдавии по инициативе фракции Блока коммунистов и социалистов, прошли общественные слушания по законопроекту ПДС, который предусматривает перенос даты празднования Дня Победы с 9 на 8 мая и переименование Дня Победы в День поминовения и примирения. В дискуссии приняли участие парламентские и внепарламентские политические партии, представители гражданского общества, историки, политологи, видные общественные деятели. Заседание транслировалось в социальных сетях на официальных страницах Партии социалистов.
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"Это антинародный проект, он должен быть отозван из парламентских комиссий. День Победы празднуется 9 мая. День памяти и скорби отмечается 22 июня. Непонятно, какое примирение имеют в виду авторы проекта, когда речь идет о победе над нацизмом. 9 мая была поставлена точка в самой кровопролитной войне в истории человечества, в которой погибло 30 млн человек", - сказал в ходе слушаний вице-спикер парламента Влад Батрынча.
Абсолютное большинство участников встречи согласилось с этой позицией и призвали правящую партию отказаться от принятия этого законопроекта.
Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде. Однако инстанция 11 апреля постановила, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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