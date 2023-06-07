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Пехота ЗВО продвинулась на Купянском направлении, заявил российский боец
Пехота ЗВО продвинулась на Купянском направлении, заявил российский боец - РИА Новости, 07.06.2023
Пехота ЗВО продвинулась на Купянском направлении, заявил российский боец
Подразделения Западного военного округа продвинулись на Купянском направлении, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы Д-30, помогающего пехоте. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T08:57
2023-06-07T08:57
2023-06-07T09:10
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вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Подразделения Западного военного округа продвинулись на Купянском направлении, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы Д-30, помогающего пехоте. "На данном участке пару дней назад мы провели наступательные действия, захватили территорию около 200 метров, наша пехота захватила. Теперь ожидаем контратаку противника, работаем по плановым и внеплановым целям", — сказал он. Его сослуживец с позывным "Поплавок" добавил, что расчеты гаубиц активно поддерживают пехотинцев огнем. "Не допустить прорыва врага, помочь своим ребятам в работе", — объяснил он.Накануне в Минобороны заявили, что группировка "Запад" за сутки уничтожила на Купянском направлении около 40 украинских военнослужащих и семь единиц техники, а также пресекла деятельность четырех групп диверсантов.
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
Пехота ЗВО продвинулась на Купянском направлении, заявил российский боец
Командир расчета гаубицы Д-30 сообщил о продвижении пехоты ЗВО на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Подразделения Западного военного округа продвинулись на Купянском направлении, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы Д-30, помогающего пехоте.
"На данном участке пару дней назад мы провели наступательные действия, захватили территорию около 200 метров, наша пехота захватила. Теперь ожидаем контратаку противника, работаем по плановым и внеплановым целям", — сказал он.
Его сослуживец с позывным "Поплавок" добавил, что расчеты гаубиц активно поддерживают пехотинцев огнем.
"Не допустить прорыва врага, помочь своим ребятам в работе", — объяснил он.
Накануне в Минобороны заявили, что группировка "Запад" за сутки уничтожила на Купянском направлении около 40 украинских военнослужащих и семь единиц техники, а также пресекла деятельность четырех групп диверсантов.