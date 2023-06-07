https://ria.ru/20230607/prigovor-1876785411.html

Водителю, сбившему насмерть двух человек в Москве, дали восемь лет колонии

Водителю, сбившему насмерть двух человек в Москве, дали восемь лет колонии - РИА Новости, 07.06.2023

Водителю, сбившему насмерть двух человек в Москве, дали восемь лет колонии

Симоновский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима водителя, который в пьяном виде насмерть сбил двух пешеходов, сообщает в среду в РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:00

2023-06-07T18:00

2023-06-07T18:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Симоновский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима водителя, который в пьяном виде насмерть сбил двух пешеходов, сообщает в среду в Telegram-канале столичная прокуратура. "С учетом представленных государственным обвинителем Симоновской межрайонной прокуратуры доказательств суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего Евгения Почуева", - говорится в сообщении. По информации ведомства, 24 сентября 2022 года Почуев сел пьяным за руль и на Судостроительной улице сбил двух женщин, выходивших из трамвая, после чего врезался в автобус. Пострадавшие были госпитализированы, но впоследствии скончались в больнице. На суде Почуев вину признал полностью, а также добровольно возместил моральный ущерб. Водителю инкриминировалось нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. "Симоновский районный суд приговорил Почуева к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев", - уточняется в релизе. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230125/dtp-1847457149.html

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москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва