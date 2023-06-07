Рейтинг@Mail.ru
Водителю, сбившему насмерть двух человек в Москве, дали восемь лет колонии - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/prigovor-1876785411.html
Водителю, сбившему насмерть двух человек в Москве, дали восемь лет колонии
Водителю, сбившему насмерть двух человек в Москве, дали восемь лет колонии - РИА Новости, 07.06.2023
Водителю, сбившему насмерть двух человек в Москве, дали восемь лет колонии
Симоновский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима водителя, который в пьяном виде насмерть сбил двух пешеходов, сообщает в среду в РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:00
2023-06-07T18:00
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Симоновский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима водителя, который в пьяном виде насмерть сбил двух пешеходов, сообщает в среду в Telegram-канале столичная прокуратура. "С учетом представленных государственным обвинителем Симоновской межрайонной прокуратуры доказательств суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего Евгения Почуева", - говорится в сообщении. По информации ведомства, 24 сентября 2022 года Почуев сел пьяным за руль и на Судостроительной улице сбил двух женщин, выходивших из трамвая, после чего врезался в автобус. Пострадавшие были госпитализированы, но впоследствии скончались в больнице. На суде Почуев вину признал полностью, а также добровольно возместил моральный ущерб. Водителю инкриминировалось нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. "Симоновский районный суд приговорил Почуева к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев", - уточняется в релизе. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847457149.html
https://ria.ru/20230404/dtp-1862897388.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Водителю, сбившему насмерть двух человек в Москве, дали восемь лет колонии

Мужчина, в пьяном виде сбивший насмерть двух женщин в Москве, получил восемь лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Симоновский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима водителя, который в пьяном виде насмерть сбил двух пешеходов, сообщает в среду в Telegram-канале столичная прокуратура.
«
"С учетом представленных государственным обвинителем Симоновской межрайонной прокуратуры доказательств суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего Евгения Почуева", - говорится в сообщении.
В Сочи на ул. Яна Фабрициуса 26-летний водительБМВ совершил наезд на 14-летнюю девочку-пешехода
Водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на переходе в Сочи
25 января, 22:14
По информации ведомства, 24 сентября 2022 года Почуев сел пьяным за руль и на Судостроительной улице сбил двух женщин, выходивших из трамвая, после чего врезался в автобус.
Пострадавшие были госпитализированы, но впоследствии скончались в больнице. На суде Почуев вину признал полностью, а также добровольно возместил моральный ущерб.
Водителю инкриминировалось нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.
"Симоновский районный суд приговорил Почуева к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев", - уточняется в релизе.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Иномарка насмерть сбила женщину, гулявшую ночью по МКАД
4 апреля, 13:42
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала