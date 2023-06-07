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Водителю, сбившему насмерть двух человек в Москве, дали восемь лет колонии
Водителю, сбившему насмерть двух человек в Москве, дали восемь лет колонии - РИА Новости, 07.06.2023
Водителю, сбившему насмерть двух человек в Москве, дали восемь лет колонии
Симоновский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима водителя, который в пьяном виде насмерть сбил двух пешеходов, сообщает в среду в РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:00
2023-06-07T18:00
2023-06-07T18:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Симоновский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима водителя, который в пьяном виде насмерть сбил двух пешеходов, сообщает в среду в Telegram-канале столичная прокуратура. "С учетом представленных государственным обвинителем Симоновской межрайонной прокуратуры доказательств суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего Евгения Почуева", - говорится в сообщении. По информации ведомства, 24 сентября 2022 года Почуев сел пьяным за руль и на Судостроительной улице сбил двух женщин, выходивших из трамвая, после чего врезался в автобус. Пострадавшие были госпитализированы, но впоследствии скончались в больнице. На суде Почуев вину признал полностью, а также добровольно возместил моральный ущерб. Водителю инкриминировалось нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. "Симоновский районный суд приговорил Почуева к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев", - уточняется в релизе. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Водителю, сбившему насмерть двух человек в Москве, дали восемь лет колонии
Мужчина, в пьяном виде сбивший насмерть двух женщин в Москве, получил восемь лет колонии
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Симоновский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима водителя, который в пьяном виде насмерть сбил двух пешеходов, сообщает в среду в Telegram-канале
столичная прокуратура.
«
"С учетом представленных государственным обвинителем Симоновской межрайонной прокуратуры доказательств суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего Евгения Почуева", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, 24 сентября 2022 года Почуев сел пьяным за руль и на Судостроительной улице сбил двух женщин, выходивших из трамвая, после чего врезался в автобус.
Пострадавшие были госпитализированы, но впоследствии скончались в больнице. На суде Почуев вину признал полностью, а также добровольно возместил моральный ущерб.
Водителю инкриминировалось нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.
"Симоновский районный суд приговорил Почуева к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев", - уточняется в релизе.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
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