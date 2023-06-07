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Жителя Урала посадили за убийство отца из якобы чувства сострадания - РИА Новости, 07.06.2023
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16:12 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/prigovor-1876749336.html
Жителя Урала посадили за убийство отца из якобы чувства сострадания
Жителя Урала посадили за убийство отца из якобы чувства сострадания - РИА Новости, 07.06.2023
Жителя Урала посадили за убийство отца из якобы чувства сострадания
Свердловский областной суд приговорил жителя Нижнего Тагила к 12 годам колонии особого режима за расправу над своим отцом-инвалидом "из чувства сострадания",... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:12
2023-06-07T16:12
происшествия
нижний тагил
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил жителя Нижнего Тагила к 12 годам колонии особого режима за расправу над своим отцом-инвалидом "из чувства сострадания", сообщает региональное управление СК РФ. Преступление произошло 18 октября 2022 года, когда 34-летний мужчина в пьяном виде был в квартире на улице Правды в Нижнем Тагиле вместе с 70-летним отцом – инвалидом первой группы. Взяв кусок провода, фигурант обернул его вокруг шеи отца и начал душить. Пенсионер скончался на месте в результате асфиксии, сказали журналистам в прокуратуре. "Он признан виновным по пункту "в", части 2, статьи 105 УК РФ ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года", – говорится в релизе СК. В управлении отмечают, что во время допроса мужчина дал показания: убийство родителя совершил "из чувства сострадания", так как ему "нелегко было видеть, как отец переносит трудности, обусловленные его инвалидностью". Психиатрическая экспертиза показала, что он был вменяем, отдавал отчет в своих действиях. "Подсудимый до последнего настаивал на том, что в момент убийства его отец не был в беспомощном состоянии", – добавляет пресс-служба облсуда. По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, после совершенного убийства местный житель сам позвонил в дежурную часть и рассказал о случившемся, скрываться с места происшествия он не стал. "Задержанный работал слесарем на одном из градообразующих предприятий. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству и к разбойному нападению в 2006 году, а также за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков в 2013-2014 годах", – сказал Горелых.
https://ria.ru/20230607/rybaki-1876633138.html
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происшествия, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Урала посадили за убийство отца из якобы чувства сострадания

Жителя Нижнего Тагила приговорили к 12 годам колонии за убийство отца-инвалида

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил жителя Нижнего Тагила к 12 годам колонии особого режима за расправу над своим отцом-инвалидом "из чувства сострадания", сообщает региональное управление СК РФ.
Преступление произошло 18 октября 2022 года, когда 34-летний мужчина в пьяном виде был в квартире на улице Правды в Нижнем Тагиле вместе с 70-летним отцом – инвалидом первой группы. Взяв кусок провода, фигурант обернул его вокруг шеи отца и начал душить. Пенсионер скончался на месте в результате асфиксии, сказали журналистам в прокуратуре.
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"Он признан виновным по пункту "в", части 2, статьи 105 УК РФ ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года", – говорится в релизе СК.
В управлении отмечают, что во время допроса мужчина дал показания: убийство родителя совершил "из чувства сострадания", так как ему "нелегко было видеть, как отец переносит трудности, обусловленные его инвалидностью".
Психиатрическая экспертиза показала, что он был вменяем, отдавал отчет в своих действиях.
"Подсудимый до последнего настаивал на том, что в момент убийства его отец не был в беспомощном состоянии", – добавляет пресс-служба облсуда.
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По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, после совершенного убийства местный житель сам позвонил в дежурную часть и рассказал о случившемся, скрываться с места происшествия он не стал.
"Задержанный работал слесарем на одном из градообразующих предприятий. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству и к разбойному нападению в 2006 году, а также за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков в 2013-2014 годах", – сказал Горелых.
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