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Жителя Урала посадили за убийство отца из якобы чувства сострадания

Жителя Урала посадили за убийство отца из якобы чувства сострадания - РИА Новости, 07.06.2023

Жителя Урала посадили за убийство отца из якобы чувства сострадания

Свердловский областной суд приговорил жителя Нижнего Тагила к 12 годам колонии особого режима за расправу над своим отцом-инвалидом "из чувства сострадания",... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:12

2023-06-07T16:12

2023-06-07T16:12

происшествия

нижний тагил

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил жителя Нижнего Тагила к 12 годам колонии особого режима за расправу над своим отцом-инвалидом "из чувства сострадания", сообщает региональное управление СК РФ. Преступление произошло 18 октября 2022 года, когда 34-летний мужчина в пьяном виде был в квартире на улице Правды в Нижнем Тагиле вместе с 70-летним отцом – инвалидом первой группы. Взяв кусок провода, фигурант обернул его вокруг шеи отца и начал душить. Пенсионер скончался на месте в результате асфиксии, сказали журналистам в прокуратуре. "Он признан виновным по пункту "в", части 2, статьи 105 УК РФ ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года", – говорится в релизе СК. В управлении отмечают, что во время допроса мужчина дал показания: убийство родителя совершил "из чувства сострадания", так как ему "нелегко было видеть, как отец переносит трудности, обусловленные его инвалидностью". Психиатрическая экспертиза показала, что он был вменяем, отдавал отчет в своих действиях. "Подсудимый до последнего настаивал на том, что в момент убийства его отец не был в беспомощном состоянии", – добавляет пресс-служба облсуда. По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, после совершенного убийства местный житель сам позвонил в дежурную часть и рассказал о случившемся, скрываться с места происшествия он не стал. "Задержанный работал слесарем на одном из градообразующих предприятий. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству и к разбойному нападению в 2006 году, а также за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков в 2013-2014 годах", – сказал Горелых.

https://ria.ru/20230607/rybaki-1876633138.html

https://ria.ru/20230426/moshennik-1867757000.html

https://ria.ru/20230606/lechenie-1876604299.html

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происшествия, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф)