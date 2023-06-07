https://ria.ru/20230607/pridnestrove-1876830493.html

Кишинев не должен менять формат переговоров по Приднестровью, заявил Додон

Кишинев не должен менять формат переговоров по Приднестровью, заявил Додон - РИА Новости, 07.06.2023

Кишинев не должен менять формат переговоров по Приднестровью, заявил Додон

Текущий переговорный формат по урегулированию приднестровского конфликта необходимо сохранить, заявил в интервью в среду экс-президент Молдавии и лидер... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T22:49

2023-06-07T22:49

2023-06-07T22:49

в мире

кишинев

украина

тирасполь

вадим красносельский

игорь додон

обсе

евросоюз

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КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Текущий переговорный формат по урегулированию приднестровского конфликта необходимо сохранить, заявил в интервью в среду экс-президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Последний раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" (Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, а также Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников; ЕС и США – наблюдатели) состоялся в Словакии в октябре 2019 года. Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице России и Украины. "Отказаться от механизма, который обеспечивал мир на берегах Днестра в течение более чем 30 лет, было бы ошибкой. Делать это категорически нельзя. Я считаю, что на данном этапе нет другого формата для приднестровского урегулирования, чем "5+2". Понимаю, что некоторые говорят, что это невозможно, учитывая конфликт между Украиной и Россией, никто не понимает, как можно усадить эти стороны за стол переговоров. Но это не значит, что на каком-то этапе они не договорятся", - сказал Додон в эфире телеканала Exclusiv TV. Он выразил сожаление, что у Тирасполя на данный момент нет партнеров в Кишиневе. "Я всегда говорил (главе непризнанной ПМР – ред.) Вадиму Красносельскому, что Кишинев и Тирасполь в одной лодке, что нужно побыстрее договориться, так как только вместе мы сможем выжить. Думаю, что сейчас на левом берегу это понимают, но, к сожалению, партнеров по диалогу по этой теме в Кишиневе у них на данный момент нет. Надеюсь, вскоре эта ситуация изменится", - сказал Додон. Следующие парламентские выборы в республике должны состояться не позднее 11 июля 2025 года. Однако оппозиция в Молдавии настаивает на досрочных выборах в связи с усилением экономического и энергетического кризиса. На этом фоне в стране с прошлого года проходят протесты.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

кишинев

украина

тирасполь

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в мире, кишинев, украина, тирасполь, вадим красносельский, игорь додон, обсе, евросоюз