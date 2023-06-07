https://ria.ru/20230607/prestuplenie-1876607412.html
СК проверит видео с признанием "азовца"
СК проверит видео с признанием "азовца" - РИА Новости, 07.06.2023
СК проверит видео с признанием "азовца"
Следственный комитет России расследует случай с пленным боевиком запрещенной в РФ украинской террористической группировки "Азов"*, который на видео признался в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T00:22
2023-06-07T00:22
2023-06-07T00:33
россия
мариуполь
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует случай с пленным боевиком запрещенной в РФ украинской террористической группировки "Азов"*, который на видео признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года. Ранее в распоряжение РИА Новости попало видео, на котором пленный "азовец" признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года. "Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины на территории Белгородской, Херсонской областей и ДНР... Кроме того, СМИ опубликовали видео, на котором пленный украинский военнослужащий запрещенного в Российской Федерации националистического полка "Азов"* признался в убийстве мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. СК РФ также даст правовую оценку обстрелам со стороны ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области, в ходе которых пострадал подросток. Уточняется, что следствие расследует случай и о ранении двух мужчин в ДНР. Также ведомство проверит случаи о повреждениях хозяйственных построек в Белгородской области и объектов гражданской инфраструктуры в ДНР, отметили в СК РФ. "Следствие устанавливает обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению", - добавляется в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230531/prigovor-1875312131.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК проверит видео с признанием "азовца"
СК проверит видео, где "азовец" признался в расстреле машины с гражданскими в Мариуполе
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует случай с пленным боевиком запрещенной в РФ украинской террористической группировки "Азов"*, который на видео признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года.
Ранее в распоряжение РИА Новости попало видео, на котором пленный "азовец" признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года.
"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины
на территории Белгородской, Херсонской областей
и ДНР
... Кроме того, СМИ опубликовали видео, на котором пленный украинский военнослужащий запрещенного в Российской Федерации националистического полка "Азов"* признался в убийстве мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
СК РФ также даст правовую оценку обстрелам со стороны ВСУ
Грайворонского городского округа Белгородской области
, в ходе которых пострадал подросток. Уточняется, что следствие расследует случай и о ранении двух мужчин в ДНР.
Также ведомство проверит случаи о повреждениях хозяйственных построек в Белгородской области и объектов гражданской инфраструктуры в ДНР, отметили в СК РФ.
"Следствие устанавливает обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению", - добавляется в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя