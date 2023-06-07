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СК проверит видео с признанием "азовца" - РИА Новости, 07.06.2023
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00:22 07.06.2023 (обновлено: 00:33 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/prestuplenie-1876607412.html
СК проверит видео с признанием "азовца"
СК проверит видео с признанием "азовца" - РИА Новости, 07.06.2023
СК проверит видео с признанием "азовца"
Следственный комитет России расследует случай с пленным боевиком запрещенной в РФ украинской террористической группировки "Азов"*, который на видео признался в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T00:22
2023-06-07T00:33
россия
мариуполь
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует случай с пленным боевиком запрещенной в РФ украинской террористической группировки "Азов"*, который на видео признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года. Ранее в распоряжение РИА Новости попало видео, на котором пленный "азовец" признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года. "Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины на территории Белгородской, Херсонской областей и ДНР... Кроме того, СМИ опубликовали видео, на котором пленный украинский военнослужащий запрещенного в Российской Федерации националистического полка "Азов"* признался в убийстве мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. СК РФ также даст правовую оценку обстрелам со стороны ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области, в ходе которых пострадал подросток. Уточняется, что следствие расследует случай и о ранении двух мужчин в ДНР. Также ведомство проверит случаи о повреждениях хозяйственных построек в Белгородской области и объектов гражданской инфраструктуры в ДНР, отметили в СК РФ. "Следствие устанавливает обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению", - добавляется в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК проверит видео с признанием "азовца"

СК проверит видео, где "азовец" признался в расстреле машины с гражданскими в Мариуполе

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует случай с пленным боевиком запрещенной в РФ украинской террористической группировки "Азов"*, который на видео признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года.
Ранее в распоряжение РИА Новости попало видео, на котором пленный "азовец" признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года.
"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины на территории Белгородской, Херсонской областей и ДНР... Кроме того, СМИ опубликовали видео, на котором пленный украинский военнослужащий запрещенного в Российской Федерации националистического полка "Азов"* признался в убийстве мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
СК РФ также даст правовую оценку обстрелам со стороны ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области, в ходе которых пострадал подросток. Уточняется, что следствие расследует случай и о ранении двух мужчин в ДНР.
Также ведомство проверит случаи о повреждениях хозяйственных построек в Белгородской области и объектов гражданской инфраструктуры в ДНР, отметили в СК РФ.
"Следствие устанавливает обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению", - добавляется в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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