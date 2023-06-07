https://ria.ru/20230607/prestuplenie-1876607412.html

СК проверит видео с признанием "азовца"

СК проверит видео с признанием "азовца" - РИА Новости, 07.06.2023

СК проверит видео с признанием "азовца"

Следственный комитет России расследует случай с пленным боевиком запрещенной в РФ украинской террористической группировки "Азов"*, который на видео признался в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T00:22

2023-06-07T00:22

2023-06-07T00:33

россия

мариуполь

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует случай с пленным боевиком запрещенной в РФ украинской террористической группировки "Азов"*, который на видео признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года. Ранее в распоряжение РИА Новости попало видео, на котором пленный "азовец" признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года. "Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины на территории Белгородской, Херсонской областей и ДНР... Кроме того, СМИ опубликовали видео, на котором пленный украинский военнослужащий запрещенного в Российской Федерации националистического полка "Азов"* признался в убийстве мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. СК РФ также даст правовую оценку обстрелам со стороны ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области, в ходе которых пострадал подросток. Уточняется, что следствие расследует случай и о ранении двух мужчин в ДНР. Также ведомство проверит случаи о повреждениях хозяйственных построек в Белгородской области и объектов гражданской инфраструктуры в ДНР, отметили в СК РФ. "Следствие устанавливает обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению", - добавляется в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230531/prigovor-1875312131.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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россия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия