https://ria.ru/20230607/premii-1876703740.html

Руденя вручил ученым Тверской области премии за выдающиеся достижения

Руденя вручил ученым Тверской области премии за выдающиеся достижения - РИА Новости, 07.06.2023

Руденя вручил ученым Тверской области премии за выдающиеся достижения

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду наградил лауреатов региональной премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:18

2023-06-07T14:18

2023-06-07T14:18

тверская область

игорь руденя

премии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876703284_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_baa9487a04fc667a71748a3bbd5d91ba.jpg

ТВЕРЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду наградил лауреатов региональной премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники, сообщает пресс-служба регионального правительства.Премия учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым ученым, аспирантам и студентам."От вас, от ваших коллег, от людей науки зависит решение важнейших вопросов по обеспечению технологического суверенитета России, развитию нашей страны, как великой научной и промышленной державы, способной создавать и производить все необходимое для государства и наших граждан. Результаты ваших работ подтверждают: нашим ученым по плечу решение самых сложных задач. Ваши работы, без преувеличения, формируют будущее тверского региона и всей страны", – сказал Руденя.В 2023 году на участие в конкурсе было подано 29 заявок от Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверского государственного медицинского университета и Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Победителями стали 22 человека в номинациях "Студент года", "Аспирант года", "Молодой ученый года" и "Лучший коллектив учёных".В этом году помимо традиционных направлений "Техника и технологии", "Сельскохозяйственные науки", "Гуманитарные и социальные науки", "Естественные и точные науки", "Медицинские науки" лауреаты впервые были определены в четырех новых номинациях – "Оборонно-промышленный комплекс", "Импортозамещение", "Фармацевтика", "Защита и охрана окружающей среды".Региональная премия вручается за выдающиеся результаты в научно-исследовательской работе, разработку образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области.Размер премии в номинации "Студент года" составляет 50 тысяч рублей, в номинации "Аспирант года" – 100 тысяч рублей, в номинации "Молодой ученый года" – 100 тысяч рублей. В номинации "Лучший коллектив ученых" за третье место будет выплачена премия 150 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, за первое – 250 тысяч рублей. Лауреаты специальных номинаций будут отмечены премиями в размере 100 тысяч рублей.За время действия премии 45 разработок ученых, отмеченных по результатам конкурса, внедрены на ряде предприятий региона, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230606/ekologiya-1876531946.html

https://ria.ru/20230601/detsad-1875521652.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, премии