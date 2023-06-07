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Руденя вручил ученым Тверской области премии за выдающиеся достижения - РИА Новости, 07.06.2023
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Тверская область
 
14:18 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/premii-1876703740.html
Руденя вручил ученым Тверской области премии за выдающиеся достижения
Руденя вручил ученым Тверской области премии за выдающиеся достижения - РИА Новости, 07.06.2023
Руденя вручил ученым Тверской области премии за выдающиеся достижения
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду наградил лауреатов региональной премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:18
2023-06-07T14:18
тверская область
игорь руденя
премии
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ТВЕРЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду наградил лауреатов региональной премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники, сообщает пресс-служба регионального правительства.Премия учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым ученым, аспирантам и студентам."От вас, от ваших коллег, от людей науки зависит решение важнейших вопросов по обеспечению технологического суверенитета России, развитию нашей страны, как великой научной и промышленной державы, способной создавать и производить все необходимое для государства и наших граждан. Результаты ваших работ подтверждают: нашим ученым по плечу решение самых сложных задач. Ваши работы, без преувеличения, формируют будущее тверского региона и всей страны", – сказал Руденя.В 2023 году на участие в конкурсе было подано 29 заявок от Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверского государственного медицинского университета и Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Победителями стали 22 человека в номинациях "Студент года", "Аспирант года", "Молодой ученый года" и "Лучший коллектив учёных".В этом году помимо традиционных направлений "Техника и технологии", "Сельскохозяйственные науки", "Гуманитарные и социальные науки", "Естественные и точные науки", "Медицинские науки" лауреаты впервые были определены в четырех новых номинациях – "Оборонно-промышленный комплекс", "Импортозамещение", "Фармацевтика", "Защита и охрана окружающей среды".Региональная премия вручается за выдающиеся результаты в научно-исследовательской работе, разработку образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области.Размер премии в номинации "Студент года" составляет 50 тысяч рублей, в номинации "Аспирант года" – 100 тысяч рублей, в номинации "Молодой ученый года" – 100 тысяч рублей. В номинации "Лучший коллектив ученых" за третье место будет выплачена премия 150 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, за первое – 250 тысяч рублей. Лауреаты специальных номинаций будут отмечены премиями в размере 100 тысяч рублей.За время действия премии 45 разработок ученых, отмеченных по результатам конкурса, внедрены на ряде предприятий региона, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230606/ekologiya-1876531946.html
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игорь руденя, премии
Тверская область, Игорь Руденя, премии

Руденя вручил ученым Тверской области премии за выдающиеся достижения

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя вручил региональным ученым премии за выдающиеся достижения
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил региональным ученым премии за выдающиеся достижения - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил региональным ученым премии за выдающиеся достижения
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду наградил лауреатов региональной премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Премия учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым ученым, аспирантам и студентам.
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"От вас, от ваших коллег, от людей науки зависит решение важнейших вопросов по обеспечению технологического суверенитета России, развитию нашей страны, как великой научной и промышленной державы, способной создавать и производить все необходимое для государства и наших граждан. Результаты ваших работ подтверждают: нашим ученым по плечу решение самых сложных задач. Ваши работы, без преувеличения, формируют будущее тверского региона и всей страны", – сказал Руденя.
В 2023 году на участие в конкурсе было подано 29 заявок от Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверского государственного медицинского университета и Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Победителями стали 22 человека в номинациях "Студент года", "Аспирант года", "Молодой ученый года" и "Лучший коллектив учёных".
В этом году помимо традиционных направлений "Техника и технологии", "Сельскохозяйственные науки", "Гуманитарные и социальные науки", "Естественные и точные науки", "Медицинские науки" лауреаты впервые были определены в четырех новых номинациях – "Оборонно-промышленный комплекс", "Импортозамещение", "Фармацевтика", "Защита и охрана окружающей среды".
Региональная премия вручается за выдающиеся результаты в научно-исследовательской работе, разработку образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области.
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Размер премии в номинации "Студент года" составляет 50 тысяч рублей, в номинации "Аспирант года" – 100 тысяч рублей, в номинации "Молодой ученый года" – 100 тысяч рублей. В номинации "Лучший коллектив ученых" за третье место будет выплачена премия 150 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, за первое – 250 тысяч рублей. Лауреаты специальных номинаций будут отмечены премиями в размере 100 тысяч рублей.
За время действия премии 45 разработок ученых, отмеченных по результатам конкурса, внедрены на ряде предприятий региона, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденяпремии
 
 
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