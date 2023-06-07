https://ria.ru/20230607/pravoslavie-1876599495.html

Епископ рассказал о популярности православия среди американцев

Епископ рассказал о популярности православия среди американцев - РИА Новости, 07.06.2023

Епископ рассказал о популярности православия среди американцев

Многие американцы, прежде всего, молодежь, меняют религиозные взгляды и переходят в православие из-за разочарования в своих церквях, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T00:01

2023-06-07T00:01

2023-06-07T00:01

религия

солт-лейк-сити

юта

москва

федор достоевский

иисус христос

лев толстой (писатель)

сретенский монастырь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104000/34/1040003408_0:35:550:344_1920x0_80_0_0_e06e6de3844ab999910b8c6cb97d9c22.jpg

ВАШИНГТОН, 7 июня - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Многие американцы, прежде всего, молодежь, меняют религиозные взгляды и переходят в православие из-за разочарования в своих церквях, сказал в интервью РИА Новости епископ Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) Иероним (в миру - Джон Роберт Шо). "Причина заключается в разочаровании "либеральными" церквями. Православная Церковь, а в особенности Русская Церковь, привержена христианской традиции, которая передается нам," - считает владыка. Владыка Иероним, которому сейчас 76 лет, пришел в православие в 16-летнем возрасте. Он решил покинуть Епископальную церковь, к которой принадлежал, поскольку ее епископ отрицал сущность Иисусу Христа как Бога-Сына. "Епископы в Епископальной церкви провели суд над ересью, но не смогли договориться, является ли ересью отрицание Троицы ересью," - сказал он. Владыка признался, что смена деноминации не стала для него проблемой, поскольку он был юношей, а в молодости людям проще принять изменения. Перейдя в православие, будущий владыка Иероним сначала оказался в Греческой Церкви, но затем решил присоединиться к Русской Церкви. По его мнению, она гораздо более дружелюбно настроена к новообращенным и принимает представителей множества национальностей. Епископ также отметил, что американцы, принявшие решение перейти в православие, уже в достаточной степени готовы готовы к этому шагу и нуждаются, главным образом, в ненавязчивых советах и осторожных рекомендациях. В этой связи он подчеркнул важность того, чтобы священники давали эти людям честные ответы на вопросы, которые они задают. Владыка Иероним приходится внучатым племянником известному британскому писателю Бернарду Шоу. Однако он был слишком маленьким ребенком, когда тот скончался, так что общение с ним не оказало на него большого влияния. Епископ рассказал, что читал в юности "Хроники Нарнии" Клайва Льюиса, а также произведения Льва Толстого и Федора Достоевского. "Я очень многому научился у иерархов Русской Зарубежной Церкви – митрополита Лавра (Шкурлы), архиепископа Никона (Рклицкого) и многих других," - подчеркнул он. Еще одним американцем, который пришел в православие во многом благодаря любви к русской литературе и языку, является протоиерей Майкл ван Општалль, который ныне возглавляет Свято-Георгиевский приход РПЦЗ в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). "Моя любовь к русской литературе, особенно к Достоевскому, помогла мне почувствовать дух русского православия, которого я не стыжусь и по сей день," - признался он. По его мнению, сейчас американцы приходят в православную веру по разным причинам. Однако, как и владыка Иероним, отец Майкл считает, что во многом этому способствуют перемены, происходящие в быстро меняющемся мире. "Это хорошая отправная точка, но затем всем нам нужно учиться тому, что вера – это прежде всего, Христос, любовь к Богу и к ближнему, а не идеология," - сказал он. Русская литература дала импульс к постижению православия и поэту Джулиану Генри Лоуэнфельду, который переводил на английский языка произведения многих русских авторов, в том числе Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Ахматовой. Однако непосредственным поводом принять Русскую Церковь для него стала другая книга, а именно "Несвятые святые", которую написал тогда отец, а ныне митрополит Тихон (Шевкунов). Лоуэнфельд признался, что при переводе этого сборника у него возникли сложности с пониманием церковной терминологии и он попросил разрешения пожить несколько месяцев в Сретенском монастыре в Москве. "Я не могу этого объяснить, но к концу моего пребывания там что-то привело меня к тому, что я перешел в православие в Великую Субботу, за день под Пасхи," - отметил он, добавив, что его крестной матерью стала матушка Корнилия (Рис) – американская монахиня, работающая при Сретенском монастыре. В свою очередь, настоятель русского монастыря во имя Спаса Всемилостивого в Сиэтле архимандрит Трифон (Парсонс) признался, что его путь в православие в 1980-годы лежал через атеизм и даже марксизм. "Я долгое время работал психологом, состоял в марксистской Социалистической рабочей партии, и в конце концов оказался в тупике. Казалось, моя жизнь катится в никуда, и я все больше ощущал, что мне необходима духовная основа", - рассказал он. Такой основой для будущего отца Трифона стало православие, и он благодарит Бога за то, что однажды оказался на православной литургии. Американский настоятель русского монастыря отмечает, что счастлив видеть молодежь, которая уходит от своей "стерильной жизни" и обращается к православию. "Я говорю этим людям, что только в православии они обретут полноту духа. И только в Православной Церкви они почувствуют полноту абсолютной истины", - сказал отец Трифон. Еще один американец, бизнесмен Бернард Кейси, рассказал, что пришел в православие 17 лет назад. Он считает, что в церковь его привел Бог, и произошло в то время, когда жизненные обстоятельства были трудными. Кейси искал ответы на интересовавшие его вопросы о христианстве. Однако то, что предлагали протестанты, его не удовлетворяли. "Я получил эти ответы, когда пришел в православную церковь. "Я увидел, как люди поклоняются Богу с благоговением и трепетом," - отметил он.

https://ria.ru/20230606/lavra-1876510422.html

https://ria.ru/20230605/troitsa-1876144755.html

https://ria.ru/20230604/troitsa-1876075819.html

солт-лейк-сити

юта

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

солт-лейк-сити, юта, москва, федор достоевский, иисус христос, лев толстой (писатель), сретенский монастырь