https://ria.ru/20230607/prava-1876811893.html

Ситуация с правами человека на Украине деградировала, заявил МИД России

Ситуация с правами человека на Украине деградировала, заявил МИД России - РИА Новости, 07.06.2023

Ситуация с правами человека на Украине деградировала, заявил МИД России

Ситуация с правами человека на Украине за 2022 год деградировала, подавление оппозиции и инакомыслия стало целенаправленной политикой киевского режима, который... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T20:21

2023-06-07T20:21

2023-06-07T20:21

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ситуация с правами человека на Украине за 2022 год деградировала, подавление оппозиции и инакомыслия стало целенаправленной политикой киевского режима, который претерпел политическую мутацию, говорится в докладе МИД России о ситуации с правами человека. "На Украине за 2022 год ситуация с правами человека серьезно деградировала, и в настоящее время положение дел в этой области крайне тяжелое. Системное подавление прав человека, оппозиции и инакомыслия на Украине стало целенаправленной политикой пришедшего к власти в 2014 году режима, поставившего цель бороться со всем, что связано с Россией", - говорится в разделе доклада МИД, посвященном Украине. В российском дипведомстве заявили о выстраивании на Украине авторитарного режима, для которого характерны "абсолютная монополия на власть, внесудебные расправы, жесткая цензура, фактическая ликвидация независимых СМИ и уничтожение политической оппозиции, тотальная государственная пропаганда, активный поиск предателей, вымышленных российских шпионов и диверсантов". "Для такого режима состояние войны и применение самого широкого спектра репрессивных мер необходимы в качестве единственного и при этом наиболее верного способа спасти свое господство. Он существует, пока поддерживается градус эскалации в обществе, продолжается вооруженное противоборство с внешним врагом, а главное - оказывается массированная западная помощь, прежде всего военная", - говорится в докладе МИД РФ. В российском ведомстве подчеркивают, что прекращение конфликта для такого режима означает прекращение его существования. "Сохраняется проблема коррупции, глубоко укоренившейся в украинском государстве. Декларируемые киевскими властями меры по борьбе с ней, включающие создание соответствующих профильных структур, на практике оказываются неэффективными", - говорится в докладе. Отмечается, что международные мониторинговые структуры в области прав человека на протяжении последних лет фиксировали факты незаконного содержания под стражей, пыток, запугивания, жестокого обращения, сексуального насилия, в том числе с целью принуждения к признанию вины или сотрудничеству. В докладе указывается, что применение пыток сотрудниками украинских силовых ведомств носит системный характер. "С началом Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и защите мирного населения Донбасса неонацистский киевский режим окончательно прекратил даже формальные попытки создать видимость поддержания правопорядка и соблюдения прав человека в стране", - говорится в документе. В МИД России указывают на то, что на Украине распространились хаос и беззаконие, а мирные граждане рискуют быть убитыми под надуманными предлогами "якобы их принадлежности к многочисленным "диверсионным группам" и "коллаборационистам" или быть использованными в качестве "живого щита". "Заметной последовательностью отличаются усилия киевского режима по агрессивной пропаганде неонацизма, сопровождающейся переписыванием истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Насаждаются искаженные трактовки исторических событий, умаляющие роль и вклад СССР в победу над нацизмом, нацеленные на разрушение исторической памяти украинского народа о событиях той войны", - говорится в докладе.

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

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