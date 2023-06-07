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В Москве человек погиб при пожаре на проспекте Вернадского - РИА Новости, 07.06.2023
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22:54 07.06.2023 (обновлено: 22:56 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/pozhar-1876830966.html
В Москве человек погиб при пожаре на проспекте Вернадского
В Москве человек погиб при пожаре на проспекте Вернадского - РИА Новости, 07.06.2023
В Москве человек погиб при пожаре на проспекте Вернадского
Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре, вспыхнувшем на проспекте Вернадского в Москве, пожар полностью ликвидирован на 30 квадратных метрах,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:54
2023-06-07T22:56
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре, вспыхнувшем на проспекте Вернадского в Москве, пожар полностью ликвидирован на 30 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."Седьмого июня 2023 года в 21.12 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу проспект Вернадского, дом 9/10... К сожалению, пострадало два человека и один человек погиб", - говорится в сообщении.Уточняется, что в 21.37 пожар локализовали, а в 21.43 полностью потушили на площади 30 квадратных метров. Кроме того, около 30 человек самостоятельно покинули подъезд.Столичный СК позднее уточнил в своем телеграм-канале, что погибла женщина, проводится доследственная проверка.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Москве человек погиб при пожаре на проспекте Вернадского

МЧС: в Москве один человек погиб, двое пострадали при пожаре на проспекте Вернадского

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре, вспыхнувшем на проспекте Вернадского в Москве, пожар полностью ликвидирован на 30 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Седьмого июня 2023 года в 21.12 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу проспект Вернадского, дом 9/10... К сожалению, пострадало два человека и один человек погиб", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 21.37 пожар локализовали, а в 21.43 полностью потушили на площади 30 квадратных метров. Кроме того, около 30 человек самостоятельно покинули подъезд.
Столичный СК позднее уточнил в своем телеграм-канале, что погибла женщина, проводится доследственная проверка.
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