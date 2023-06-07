https://ria.ru/20230607/pozhar-1876614236.html

При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погиб ребенок

При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погиб ребенок - РИА Новости, 07.06.2023

При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погиб ребенок

Жертвой пожара в доме на Ленинском проспекте в Москве стал ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T04:34

2023-06-07T04:34

2023-06-07T09:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Жертвой пожара в доме на Ленинском проспекте в Москве стал ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", — говорится в публикации.Уточняется, что возгорание произошло на шестом этаже. Позже в ведомстве уточнили, что погибший — 2013 года рождения. По предварительным данным, шесть человек доставили в больницу, среди них четверо детей. В прокуратуре отметили, что выясняют обстоятельства произошедшего. Точную причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза. Координацией работы правоохранительных органов и специальных служб занимается глава Гагаринской межрайонной прокуратуры Роман Нефедов.Столичной управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По его информации, при пожаре пострадали не менее восьми человек. Следователи рассматривают различные версии возгорания, среди которых неисправность электропроводки, и также назначили различные экспертизы.

https://ria.ru/20230605/pozhar-1876172320.html

москва

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2023

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происшествия, москва