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При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погиб ребенок - РИА Новости, 07.06.2023
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04:34 07.06.2023 (обновлено: 09:41 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/pozhar-1876614236.html
При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погиб ребенок
При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погиб ребенок - РИА Новости, 07.06.2023
При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погиб ребенок
Жертвой пожара в доме на Ленинском проспекте в Москве стал ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T04:34
2023-06-07T09:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Жертвой пожара в доме на Ленинском проспекте в Москве стал ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", — говорится в публикации.Уточняется, что возгорание произошло на шестом этаже. Позже в ведомстве уточнили, что погибший — 2013 года рождения. По предварительным данным, шесть человек доставили в больницу, среди них четверо детей. В прокуратуре отметили, что выясняют обстоятельства произошедшего. Точную причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза. Координацией работы правоохранительных органов и специальных служб занимается глава Гагаринской межрайонной прокуратуры Роман Нефедов.Столичной управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По его информации, при пожаре пострадали не менее восьми человек. Следователи рассматривают различные версии возгорания, среди которых неисправность электропроводки, и также назначили различные экспертизы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погиб ребенок

Прокуратура Москвы: при пожаре в многоэтажке на Ленинском проспекте погиб ребенок

© Фото : СУСК РФ по городу МосквеПоследствия пожара в квартире на Ленинском проспекте в Москве
Последствия пожара в квартире на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : СУСК РФ по городу Москве
Последствия пожара в квартире на Ленинском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Жертвой пожара в доме на Ленинском проспекте в Москве стал ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", — говорится в публикации.
Уточняется, что возгорание произошло на шестом этаже.
Позже в ведомстве уточнили, что погибший — 2013 года рождения. По предварительным данным, шесть человек доставили в больницу, среди них четверо детей.
В прокуратуре отметили, что выясняют обстоятельства произошедшего. Точную причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза. Координацией работы правоохранительных органов и специальных служб занимается глава Гагаринской межрайонной прокуратуры Роман Нефедов.
Столичной управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По его информации, при пожаре пострадали не менее восьми человек. Следователи рассматривают различные версии возгорания, среди которых неисправность электропроводки, и также назначили различные экспертизы.
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