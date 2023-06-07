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ВС России уничтожили более 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/poteri-1876706003.html
ВС России уничтожили более 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили более 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.06.2023
ВС России уничтожили более 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки более 70 украинских военных, девять единиц техники, а также пресекла деятельность... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:24
2023-06-07T14:24
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки более 70 украинских военных, девять единиц техники, а также пресекла деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в среду в сводке Минобороны России. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах Площанки, Кармазиновки, Червоной Дибровы, Кузьмино в ЛНР, а также в Ямполовке в ДНР. "В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили более 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении Киев потерял более 70 боевиков и девять единиц техники

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки более 70 украинских военных, девять единиц техники, а также пресекла деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в среду в сводке Минобороны России.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах Площанки, Кармазиновки, Червоной Дибровы, Кузьмино в ЛНР, а также в Ямполовке в ДНР.
"В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
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