https://ria.ru/20230607/poteri-1876706003.html
ВС России уничтожили более 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили более 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.06.2023
ВС России уничтожили более 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки более 70 украинских военных, девять единиц техники, а также пресекла деятельность... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:24
2023-06-07T14:24
2023-06-07T14:24
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_cad9e4c0573886e90841ad962c75faec.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки более 70 украинских военных, девять единиц техники, а также пресекла деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в среду в сводке Минобороны России. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах Площанки, Кармазиновки, Червоной Дибровы, Кузьмино в ЛНР, а также в Ямполовке в ДНР. "В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230607/pvo-1876702680.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили более 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении Киев потерял более 70 боевиков и девять единиц техники