https://ria.ru/20230607/poteri-1876706003.html

ВС России уничтожили более 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили более 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.06.2023

ВС России уничтожили более 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки более 70 украинских военных, девять единиц техники, а также пресекла деятельность... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:24

2023-06-07T14:24

2023-06-07T14:24

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки более 70 украинских военных, девять единиц техники, а также пресекла деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в среду в сводке Минобороны России. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах Площанки, Кармазиновки, Червоной Дибровы, Кузьмино в ЛНР, а также в Ямполовке в ДНР. "В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230607/pvo-1876702680.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика