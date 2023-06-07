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Киев потерял до 415 военных в районе Артемовска
Киев потерял до 415 военных в районе Артемовска - РИА Новости, 07.06.2023
Киев потерял до 415 военных в районе Артемовска
За сутки в ходе боев в районе Артемовска войска Украины потеряли до 415 человек, не сумев вклиниться в оборону Вооруженных сил РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:12
2023-06-07T14:12
2023-06-07T14:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
артемовск
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. За сутки в ходе боев в районе Артемовска войска Украины потеряли до 415 человек, не сумев вклиниться в оборону Вооруженных сил РФ, сообщило Минобороны России."В ходе боев за сутки уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.
артемовск
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вооруженные силы украины, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Киев потерял до 415 военных в районе Артемовска
Минобороны: Киев потерял за сутки до 415 военных в ходе боев в районе Артемовска