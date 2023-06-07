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Киев потерял до 415 военных в районе Артемовска - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 07.06.2023 (обновлено: 14:29 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/poteri-1876702610.html
Киев потерял до 415 военных в районе Артемовска
Киев потерял до 415 военных в районе Артемовска - РИА Новости, 07.06.2023
Киев потерял до 415 военных в районе Артемовска
За сутки в ходе боев в районе Артемовска войска Украины потеряли до 415 человек, не сумев вклиниться в оборону Вооруженных сил РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:12
2023-06-07T14:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
артемовск
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. За сутки в ходе боев в районе Артемовска войска Украины потеряли до 415 человек, не сумев вклиниться в оборону Вооруженных сил РФ, сообщило Минобороны России."В ходе боев за сутки уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.
артемовск
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вооруженные силы украины, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Киев потерял до 415 военных в районе Артемовска

Минобороны: Киев потерял за сутки до 415 военных в ходе боев в районе Артемовска

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. За сутки в ходе боев в районе Артемовска войска Украины потеряли до 415 человек, не сумев вклиниться в оборону Вооруженных сил РФ, сообщило Минобороны России.
«
"В ходе боев за сутки уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 июня, 19:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАртемовскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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