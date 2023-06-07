https://ria.ru/20230607/poteri-1876701873.html

Киев за сутки потерял более 50 боевиков на Купянском направлении

Киев за сутки потерял более 50 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 07.06.2023

Киев за сутки потерял более 50 боевиков на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, 6 единиц техники, включая американскую САУ Paladin, а также... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:09

2023-06-07T14:09

2023-06-07T14:26

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, 6 единиц техники, включая американскую САУ Paladin, а также пресекла деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах Новомлынска, Кулаговки, Кисловки, Першотравневого Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР."В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение суток на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20230607/poteri-1876702610.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф