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Киев за сутки потерял более 50 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 07.06.2023 (обновлено: 14:26 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/poteri-1876701873.html
Киев за сутки потерял более 50 боевиков на Купянском направлении
Киев за сутки потерял более 50 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 07.06.2023
Киев за сутки потерял более 50 боевиков на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, 6 единиц техники, включая американскую САУ Paladin, а также... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:09
2023-06-07T14:26
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, 6 единиц техники, включая американскую САУ Paladin, а также пресекла деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах Новомлынска, Кулаговки, Кисловки, Першотравневого Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР."В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение суток на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сводке.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Киев за сутки потерял более 50 боевиков на Купянском направлении

ВС России за сутки пресекли деятельность трех украинских ДРГ на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, 6 единиц техники, включая американскую САУ Paladin, а также пресекла деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в сводке Минобороны России.
По данным ведомства, на Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах Новомлынска, Кулаговки, Кисловки, Першотравневого Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.
"В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение суток на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сводке.
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