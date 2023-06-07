https://ria.ru/20230607/poteri-1876701873.html
Киев за сутки потерял более 50 боевиков на Купянском направлении
Киев за сутки потерял более 50 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 07.06.2023
Киев за сутки потерял более 50 боевиков на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, 6 единиц техники, включая американскую САУ Paladin, а также... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:09
2023-06-07T14:09
2023-06-07T14:26
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, 6 единиц техники, включая американскую САУ Paladin, а также пресекла деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах Новомлынска, Кулаговки, Кисловки, Першотравневого Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР."В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение суток на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сводке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Киев за сутки потерял более 50 боевиков на Купянском направлении
ВС России за сутки пресекли деятельность трех украинских ДРГ на Купянском направлении