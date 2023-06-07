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В ДНР два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ
В ДНР два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 07.06.2023
В ДНР два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ
Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов Донецка и Старомихайловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T23:15
2023-06-07T23:15
2023-06-07T23:15
специальная военная операция на украине
происшествия
сцкк
донецк
старомихайловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов Донецка и Старомихайловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 7 июня, по состоянию на 22.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по переулку Кварцитному ранен мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также в Старомихайловке по улице Первомайской ранен мужчина 1976 года рождения. Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка расположен за западной окраине административного центра ДНР, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html
донецк
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происшествия, сцкк, донецк, старомихайловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, СЦКК, Донецк, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика
В ДНР два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ
Представительство ДНР: два мирных жителя пострадали при обстрелах региона ВСУ