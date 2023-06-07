https://ria.ru/20230607/postradavshie-1876833145.html

В ДНР два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ

В ДНР два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 07.06.2023

В ДНР два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ

Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов Донецка и Старомихайловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T23:15

2023-06-07T23:15

2023-06-07T23:15

специальная военная операция на украине

происшествия

сцкк

донецк

старомихайловка

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов Донецка и Старомихайловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 7 июня, по состоянию на 22.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по переулку Кварцитному ранен мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также в Старомихайловке по улице Первомайской ранен мужчина 1976 года рождения. Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка расположен за западной окраине административного центра ДНР, рядом с Петровским и Кировским районами города.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html

донецк

старомихайловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сцкк, донецк, старомихайловка, донецкая народная республика