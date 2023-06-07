https://ria.ru/20230607/poslannik-1876628726.html

Ватикан получил согласие Кремля на приезд в Москву посланника папы римского

Ватикан получил согласие Кремля на приезд в Москву посланника папы римского - РИА Новости, 07.06.2023

Ватикан получил согласие Кремля на приезд в Москву посланника папы римского

Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву, заявил глава Конференции католических епископов РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T09:22

2023-06-07T09:22

2023-06-07T09:22

религия

украина

ватикан

москва

франциск (хорхе марио бергольо)

пьетро паролин

маттео дзуппи

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РИМ, 7 июн – РИА Новости. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву, заявил глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци в интервью газете Corriere della Sera, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится. "Как со стороны (Владимира) Зеленского, так и со стороны Кремля в последнее время я читал весьма негативные заявления о возможном посредничестве. И в такой застойной ситуации то, что посланник папы Римского поехал на Украину и получил "ок" от Кремля на приезд в Москву, хотя я не знаю когда, - это знак, который сам по себе нельзя недооценивать", - заявил он в интервью.Говоря о визите кардинала Дзуппи в Киев, целью которого было выслушать позицию украинских властей по урегулированию конфликта, глава российских католиков подчеркнул, что ему "представляется очень важным, чтобы могло быть услышано также предложение со стороны Москвы". По словам архиепископа Пецци, визит папского посланника в Москву сможет также "содействовать возможности возобновления диалога для проведения встречи" между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. "Что касается самого диалога, то здесь у меня не сложилось впечатления, что между двумя церквами наступило охлаждение. На Пасху я был у патриарха, и у меня не было впечатления, что есть какие-то признаки непонимания", - отметил он. Во вторник кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру". Святой престол объявил 20 мая, что папа Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". Позднее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин пояснил, что Дзуппи является единственным посланником папы Римского по поиску путей мирного урегулирования на Украине. По его словам, миссия кардинала должна заключаться в том, чтобы "попытаться помочь по возможности сблизить стороны, создать предварительные условия, создать некоторую благоприятную среду" для урегулирования конфликта. Госсекретарь также отметил, что собеседниками Дзуппи будут Москва и Киев, но отказался назвать даты его визитов. Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она не публична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной". В начале мая госсекретарь Паролин заявил, что Россия и Украина были проинформированы об этой инициативе Ватикана.

https://ria.ru/20230606/papa-1876359168.html

https://ria.ru/20230527/podolyak-1874539631.html

https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html

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Ольга Фомченкова

украина, ватикан, москва, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, маттео дзуппи